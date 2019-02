Fabšík: Región môže počas výstavby D3 skolabovať

Aj na základe tlaku iniciatívy D3 pre Kysuce sa výstavba diaľnice zo Žiliny do Čadce začne už onedlho. Matej Fabšík, ktorý dnes pôsobí aj ako predseda komisie dopravy župného zastupiteľstva, však upozorňuje, že ak sa neurobia správne opatrenia, doprava na ceste skolabuje a ochromí celý región.

3. feb 2019 o 14:30 Michal Filek

Už niekoľko rokov bojujete za diaľnicu medzi Žilinou a Čadcou. Aká je história vášho snaženia?

- Aktivita petičného výboru D3 pre Kysuce začala dva roky dozadu, keď sme sa dozvedeli o nešťastných termínoch výstavby diaľnice. Jej začiatok bol naplánovaný na rok 2023 a dokončenie na rok 2026, čo bolo pre nás neakceptovateľné. Preto sme pristúpili k protestným blokádam cesty, ktoré boli úvodnou fázou projektu, spolu s petíciou, pod ktorú sme vyzbierali 20-tisíc podpisov. Naše snaženie vyústilo do toho, že ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začali prehodnocovať svoje kroky a posunuli termíny výstavby. Podarilo sa odčleniť výstavbu privádzača Kysucké Nové Mesto od telesa samotnej diaľnice a vďaka tomu, že je to pripravené, bude sa môcť stavať o rok skôr ako diaľnica. A aj tá sa posunula v harmonograme o tri roky.

Aká je situácia v súčasnosti?

- Sme na konci druhej fázy. Dnes je podpísaná zmluva so zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre diaľničný privádzač. Očakávame, že do štyroch mesiacov sa bude môcť tendrovať samotný privádzač a začiatok výstavby by tak bol koniec tohto roka. Do dvoch rokov snáď bude aj stáť. Aj ostatné úseky sú naštartované, vo fáze obstarávania projektovej dokumentácie. Celá diaľnica bude riešená v rovnakom čase. Teda všetky tri projekty, z ktorých pozostáva. Výstavba bude prebiehať v rokoch 2020 – 2024.

Teraz však upozorňujete, že samotná výstavba so sebou prináša aj mnohé riziká. Aké?

- Upozorňujeme na to, že výstavba tejto diaľnice bude jednou z najnáročnejších na Slovensku, najmä z pohľadu organizácie dopravy. Treba si uvedomiť, že sa nachádza v úzkej kysuckej kotline, kde sa stretávajú železnica, cesty 1. a 3. triedy a diaľnica ide v súbehu so zatiaľ stále plánovanou Vážskou vodnou cestou. Dnes je úsek cesty 1/11 druhým najvyťaženejším úsekom na Slovensku, mimo Bratislavy, hneď po ceste pod Strečnom. A po roku 2022, kedy bude dokončený diaľničný úsek Hričovské Podhradie – Dubná Skala, bude dokonca najvyťaženejším. No a v takejto dopravnej situácii bude prebiehať výstavba D3.