V predposlednej etape uspel únik, Sagan pracoval pre Bennetta

Dnes čaká na pretekárov posledná etapa.

3. feb 2019 o 9:08 Tomáš Hládek

Štart aj cieľ šiestej etapy cyklistického podujatia Vuelta a San Juan bol na autodróme El Villicum. Od úvodu šla do úniku štvorica Dayer Quintana, Diaz, Tivani a Zamora. Únik si pred pelotónom vypracoval maximálny náskok okolo piatich minút, ktorý sa pod kontrolou snažili držať najmä zostavy Movistaru a BORY – hansgrohe.

Technický záver s jedným krátkym stúpaním bol priam ideálny pre uniknutých jazdcov, od ktorých odpadol Dayer Quintana. Na čele pelotónu sa objavil aj Peter Sagan, ktorý sa snažil pracovať pre Sama Bennetta. Ani Sagan však nezabránil v tom, aby si to v súboji o prvenstvo rozdala trojica argentínskych jazdcov v úniku. Z nich bol najrýchlejší Nicolás German Tivani z celku Agrupacion Virgen De Fatima. Druhý preťal cieľovú čiaru Daniel Diaz a tretí skončil Tivaniho tímový kolega Daniel Zamora. Šprint balíku vyhral práve Sam Bennett pred Fernandom Gaviriom a Maximilianom Richezem.

Peter Sagan dokončil etapu na 51. pozícii so stratou vyše pol minúty na víťaza. 127. miesto patrilo Erikovi Baškovi, ktorý stratil takmer päť minút. Matúš Štoček dorazil do cieľa na 131. pozícii so stratou 5:46. Celkovým lídrom podujatia je naďalej Winner Anacona pred Alaphilippom a Sevillom. Saganovi patrí v celkovom poradí 51. priečka so stratou takmer jedenásť a pol minúty. Štoček je v priebežnom poradí 93. a Baška 113.

Dnes čaká na jazdcov posledná etapa v San Juane. V rovinatej etape, ktorá meria 141 kilometrov, sa očakáva hromadný dojazd.

Výsledky 6. etapy:

1. N. G. Tivani 3:13:29

2. Daniel Diaz + 0 s.

3. Daniel Zamora + 0 s.

52. Peter Sagan + 31 s.

127. Erik Baška + 4:46 min.

131. Matúš Štoček + 5:46 min.

Priebežné poradie:

1. Winner Anacona 19:14:55 hod.

2. Julian Alaphilippe + 35 s.

3. Óscar Sevilla + 57 s.

51. Peter Sagan + 11:24 min.

93. Matúš Štoček + 20:07 min.

113. Erik Baška + 26:10 min.