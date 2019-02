Vlci neudržali v Poprade trojgólové vedenie

O víťazstve domácich rozhodol Buzzeo.

1. feb 2019 o 19:31 Tomáš Hládek

V nedeľu cestujú Žilinčania do Budapešti. (Ilustračné foto) (Zdroj: Daniel Stehlík/cvak.sk)

HK Poprad – MsHK Žilina 5:4 pp (0:2, 3:1, 1:1 – 1:0)

Góly: 32. Miner (Zagrapan, Svitana), 34. Bondra D. (Belluš), 36. Heizer (Miller), 59. Zagrapan (Svitana, Buzzeo), 62. Buzzeo - 3. Matejka (Kučný, Huna Ru.), 4. Hvila (Beránek), 28. Jankovič (Dubeň, Hvila), 58. Jankovič (Hvila, Podešva). Rozhodovali Kalina, Juhász – Jobbágy, Muzsik, 1180 divákov. Vylúčení: 3:5.

POPRAD: Vošvrda (28. Nechvatal) – Miner, Brejčák D., Ťavoda, Salija, Erving, Karalahti, Petran – Bondra D., Heizer, Miller – Takáč, Zagrapan, Svitana – Buzzeo, Belluš, Abdul – Olejník, Kundrik, Macík.

ŽILINA: Mikoláš – Klučný, Matejka, Jankovič, Dubeň, Piegl, Dlugoš, Turian, Mendrej – Jenčík, Húževka, Huna Ru. – Hvila, Podešva, Beránek – Balej, Surovka, Milý – Rehák D., Ondruš, Síkela.

Už po tridsiatich sekundách putoval na trestnú lavicu Matejka. V presilovke mohol otvoriť skóre Miner, no Mikoláš výborne zasiahol. Ihneď po návrate z trestnej lavice adresoval Matejkovi výbornú prihrávku Kučný a žilinský bek poslal po samostatnom úniku žilinský celok do vedenia. O pár sekúnd vybojovala puk druhá žilinská formácia a Lukáš Hvila v nájazde prekonal Vošvrdu – 0:2. Pri vylúčení Buzzea mohol navýšiť vedenie vlkov Matejka, ale jeho tvrdú strelu zneškodnil bravúrnym semaforom Vošvrda. Kamzíci mohli znížiť, ale Mikoláš puk vyrazil z bránkovej čiary ľavým betónom. Posledné minúty úvodného dejstva patrili domácim, no hostí držal nad vodou výborný Mikoláš.

Po siedmich minútach druhej tretiny napálil puk z polovice ihriska Jankovič a zaskočil Vošvrdu, ktorý sa po tomto góle porúčal z brány. Kamzíkov evidentne výmena v bráne nakopla. V polovici zápasu hrali domáci presilovku o dvoch hráčov, čo využil na zníženie Miner. O dve minúty ušiel vlkom v oslabení Bondra a Mikoláš kapituloval po druhýkrát. V 36. minúte využil výbornú prácu Millera Heizer, ktorý strelil tretí gól kamzíkov. Popradčania tak vyrovnali v priebehu štyroch minút a štrnástich sekúnd.

V tretej tretine najskôr pohrozil domáci Zagrapan, ale Mikoláš bol pozorný. Následne zastavila snahu Žilinčanov konštrukcia popradskej bránky. Pri vylúčení Hunu sa opäť predviedol Mikoláš, ktorý zneškodnil viaceré šance domácich. V 58. minúte sa zrazená strela Jankoviča odrazila od tyče do Nechvatala a vlci viedli. Dlho sa hostia z vedenia netešili. Chybu obrany hostí potrestal 82 sekúnd pred koncom Zagrapan.

V predĺžení vymyslel Buzzeo výbornú prihrávku na Millera, ale Mikoláš včas zasiahol. V 62. minúte vystrelil spoza hráča Buzzeo a rozhodol o víťazstve domácich. Vlci v Poprade neudržali trojgólové vedenie a získali len bod.