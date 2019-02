Vzorom je mu Dúbravka, ako najmladší má v kabíne špeciálne povinnosti

Jakub Mikunda sa v januári zúčastnil reprezentačného kempu.

1. feb 2019 o 17:21 Dominika Mariňáková

Tretí januárový týždeň patrila Futbalová Aréna v kysuckej Korni mladým reprezentačným brankárom. Spoločne s piatimi trénermi a realizačným tímom sa tu od pondelka do štvrtku zišlo pätnásť brankárov, ktorí sú adeptmi na reprezentačný dres vo vekových kategóriách U14 – U18. V najstaršej skupine sa ocitol i brankár Akadémie MŠK Žilina, Jakub Mikunda.

Prečítajte si tiež: Ako prvý Slovák strelil gól v Lige majstrov. Dnes sa venuje mládeži v Žiline

„Tento brankársky kemp hodnotím veľmi pozitívne. Bol pre mňa prínosom, naučil som sa nové veci, či už po taktickej, alebo praktickej stránke,“ zhodnotil Mikunda, ktorý bol prvýkrát súčasťou mládežníckej reprezentácie už vo vekovej kategórii do pätnásť rokov.

Futbalisti mali počas necelých štyroch dni o program postarané: „Robili sme všetko, čo sa týka brankárskeho remesla. Od taktiky, cez testovanie až po realizáciu herných činností. Organizačne bol kemp na vysokej úrovni, takisto aj profesionalita trénerov, lekárov, masérov či realizačného tímu."

Do brány až v MŠK

Sedemnásťročný Jakub Mikunda si našiel cestu k futbalu vo svojej rodnej dedinke neďaleko Žiliny. „Začínal som, ako väčšina malých chalanov z dediny, na našom ihrisku v Kunerade. Postupne ma kamaráti priviedli do žiakov v Rajeckých Tepliciach a odtiaľ som sa dostal do MŠK,“ vysvetľuje.

V Žiline dostal nielen nový dres, ale aj pozíciu: „Spočiatku ma to do brány príliš nelákalo. No keď som prišiel na skúšku do Žiliny, postavil som sa do brány a vydržalo mi to až doteraz.“