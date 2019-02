Nadšenci cyklistiky sa môžu registrovať do systému zdieľania bicyklov

1. feb 2019 o 11:04 TASR, Alexandra Janigová

ŽILINA. Nadšenci cyklistiky a ekologickej dopravy v Žiline sa môžu od 1. februára registrovať do systému zdieľania bicyklov. Podľa hovorkyne mesta Barbory Zigovej je systém pod značkou BikeKIA pripravený na spustenie a žilinská radnica čaká už len na priaznivé počasie.

Bikesharing Žilina. (zdroj: ARCHÍV MESTA )

"Systém aj bicykle máme pripravené, spustenie plánujeme predbežne na 1. apríla 2019. V prípade avizovaného dlhodobo zlepšeného počasia vyskladníme bicykle už skôr a Žilinčania ich tak budú môcť využívať," povedal vedúci oddelenia mobility Mestského úradu v Žiline Ľuboš Slebodník.

Podľa hovorkyne mesta sa môžu od februára záujemcovia zaregistrovať prostredníctvom webovej stránky www.bikekia.sk alebo cez mobilnú aplikáciu BikeKIA. Registrácia je zdarma, stačí zadať osobné údaje a údaje z platobnej karty. "Hoci bude žilinský bikesharing bezplatný, platobná karta je pri registrácii nutná kvôli možným sankciám za poškodenie či neskoré vrátenie bicykla," vysvetlil Slebodník s tým, že po registrácii si cyklista pomocou smartfónu otvorí bicykel zo stojanu.

"Skúsenosti z iných miest hovoria, že priemerná doba zapožičania bicykla je 15 až 20 minút. Užívatelia budú mať možnosť požičať si ho zdarma na jednu hodinu, a to viackrát za deň. Stačí ho vždy do hodiny vrátiť a požičať si ďalší," doplnila Zigová.

Projekt zastrešuje Nadácia Kia Motors Slovakia, ktorá ho zafinancovala a vyberala dodávateľov systému a stavebných prác. "Nadácia dlhodobo podporuje výstavbu cyklociest v regióne, rovnako aj rozvoj športu. Preto bolo vybudovanie systému verejných bicyklov pre nás ďalším prirodzeným krokom. Dúfame, že ho Žilinčania príjmu s potešením a mestské bicykle budú pre nich príjemnou alternatívou k hromadnej doprave," podotkol správca nadácie Branislav Hadár.

Žilinským cyklistom bude k dispozícii 20 staníc, ktoré majú spolu 160 dokovacích stojanov so 120 bicyklami. "Dokovacie stanice sú rozmiestnené prevažne v centre a širšom centre mesta tak, aby pokryli dôležité dopravné uzly v meste. Počas prvotnej fázy projektu bude mesto využívanie jednotlivých staníc analyzovať a následne vyhodnotí lokality, do ktorých by bolo vhodné umiestniť ďalšie stanice," dodala Zigová.

"Projekt bikesharingu je ukážkovým príkladom podpory mobility a ekologickej dopravy v meste. Žilinčanom, ale i návštevníkom mesta o chvíľu ponúkneme bezplatné využívanie bicyklov na krátke trasy. Pevne verím, že sa táto forma prepravy pre nich stane populárnou a obľúbenou. Vďaka bicyklu sa budú môcť pomerne rýchlo dopraviť, kam potrebujú bez toho, aby zaťažili ovzdušie výfukovými plynmi," uzavrel primátor Žiliny Peter Fiabáne.