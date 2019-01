Peter Sagan buduje v Žiline svoje múzeum

Celý projekt, ktorý zahŕňa aj wellness hotel, manažuje jeho otec Ľubomír.

31. jan 2019 o 12:09 Branislav Koscelník

ŽILINA. Peter Sagan chce mať v Žiline svoje múzeum. Najcennejšie trofeje z mimoriadne úspešnej profesionálnej kariéry chce fenomenálny cyklista umiestniť vo vile v lesoch nad Žilinou.

Plány premeniť ešte nedokončený objekt, ktorý Saganovci kúpili v roku 2016 na múzeum, potvrdil aj Peter Zánicky. „Peter má záujem, aby v jeho rodnej Žiline na Hradisku mal múzeum, kde by bola prezentovaná celá jeho športová kariéra. Podrobnosti ešte nie sú jasné,“ prezradil Saganov prvý tréner a objaviteľ.

Bude aj hotel

Trojnásobný majster sveta o svojich plánoch cyklistického múzea nedávno povedal už celkom otvorene. „Je to veľký projekt s hotelom, reštauráciou, fitnes štúdiom a kúpeľmi,“ citovala najznámejšieho Slováka agentúra DPA.

Prečítajte si tiež: Žilinskí poslanci rozhodli, že od štátu kúpia letisko. Aj s dlhom

Sagan už aj v minulosti naznačil, že to s múzeom, ktoré by mapovalo jeho úspechy, myslí vážne. Že sa niečo chystá, v náznakoch prezradil, keď vo vlaňajšej edícii Tour de France si po víťazstve už v druhej etape vedúcej z Mouilleron-Saint-Germain do La Roche-sur-Yon na pódiu obliekol žlté tričko.

O cennej trofeji, o ktorej sníva každý profesionálny cyklista povedal, že bude mať svoje miesto vo vitríne rodiaceho sa múzea. „Odkladám si jedno tričko z každých pretekov, ktoré vyhrám, aby som ich umiestnil do múzea. Ostatné rozdám,“ povedal.

Depozit u otca

Základ zbierky by mohli tvoriť trofeje a predmety, ktoré uchováva Petrov otec. Keď pred dvomi rokmi navštívili dom Ľubomíra Sagana holandskí novinári z denníka NRC Handelsblad, ukázal im police, na ktorých opatroval 126 trofejí. A to nie je ani polovica zo všetkých,“ pochválil sa Ľubomír bohatou víťaznou kariérou svojho syna nielen v cestnej, ale aj v horskej cyklistike a cyklokrose.

Okrem nich v dlhom rade stáli desiatky zelených pohárov, každý za množstvo dní, ktoré aktuálny líder tímu Bora-Hansgrohe strávil na Tour de France v zelenom drese

V strede jednej z izieb vtedy vystavoval päť vysvietených bicyklov. Na jednom Peter sedel na svojich prvých profesionálnych pretekoch, na ďalšom po prvýkrát prišiel do Paríža v zelenom tričku.