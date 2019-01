Podhorský s Totom sa zhodli: Škoda nepremenených šancí...

V súboji s majstrom fungovala obrana spoľahlivejšie ako v predchádzajúcich dueloch.

31. jan 2019 o 10:29 Tomáš Hládek, Dominika Mariňáková

ŽILINA. Veľmi chceli. Žilinskí basketbalisti si po nedávnom debakli v Komáre túžili udobriť svojich fanúšikov. Do cesty sa im v stredu postavili majstrovské Levice.

„Chceli sme na súpera vybehnúť agresívne, pretože prístup, ktorý sme predviedli v Komárne, bol bez krvi a energie. Navyše, mali sme šancu sa ukázať, keďže zápas bol v televízii. Nechceli sme vyzerať a hrať tak, ako v Komárne,“ prezradil kapitán žilinského tímu Michal Podhorský.

Ľutovali nevyužité šance

Žilina svoj výkon zlepšila. Hoci väčšinu duelu doťahovala skóre, dokázala Levických Patriotov držať na dostrel. Jej hráči však mali nepresnú ruku v situáciách, ktoré ich súper, naopak, využil.

Prečítajte si tiež: FOTO: Florbal upútal žiačky z Terchovskej doliny

„Levice nás v podstate neprekvapili. Vedeli sme, že budú chcieť hrať rýchlo do protiútokov, čo sa nám darilo pomerne úspešne brániť. Na toto sme boli dobre pripravení. Ubránili sme majstra na pár bodov. Je to skvelé, no škoda, že nám nepadla nejaká otvorená strela,“ zhodnotil Podhorský.

V podobnom duchu sa vyjadril i Oliver Tot: „Mali sme veľa otvorených striel, ktoré sme nepremenili. Posledných pár zápasov nás trápila slabšia obrana. Dnes sme Levice, ktoré majú veľmi dobrý tím, udržali na 66 bodoch. To je celkom dobrá vizitka. Žiaľ, našich 61 je málo. Keby sme využili pár striel, ktoré sme mali v poslednej štvrtine, zápas mohol dopadnúť inak. Levice svoje šance premenili, a preto vyhrali.“

Oliver Tot. (zdroj: DANIEL STEHLÍK/CVAK.SK)

V prípade Olivera Tota to nebolo len o slovách. So 16 bodmi sa stal najproduktívnejším domácim hráčom stredajšieho duelu. Ťažil najmä zo striel za tri body, zo šiestich premenil rovnú polovicu.

„Snažím sa pracovať na svojej streľbe. Spoluhráči mi v prvom polčase vytvorili dobré pozície a svoje strely som premenil. Levice si to však všimli a v druhom polčase som sa už k otvoreným strelám nedostal. Potom mi už trojky nepadali a tie možno tiež chýbali k nášmu víťazstvu,“ zamyslel sa 24-ročný rozohrávač.

Počas prestávky Slovenský pohár

Rajských basketbalistov teraz čakajú dva zápasy vonku a následne trojtýždňová pauza, počas ktorej absolvujú aj súboje o Slovenský pohár.

„Teraz už bude každý zápas ťažký, súpera si nenavyberáme. Inter má neskutočnú fazónu. Potom ideme do Prievidze, čo bude veľmi dôležitý zápas o štvrté miesto. Určite sa pôjdeme o to pobiť. Počas prestávky budeme chcieť dobiť baterky, ale je to skvelý priestor opäť začať makať a pustiť sa do záverečnej časti sezóny,“ povedal žilinský kapitán.

Michal Podhorský. (zdroj: DANIEL STEHLÍK/CVAK.SK)

Dodal, že na pohárovom turnaji nebude chcieť byť so svojimi spoluhráčmi len do počtu: „Pohár je špecifický v tom, že rozhoduje aktuálna mikroforma. Hrá sa v priebehu troch dní. Keď vyhráte jeden zápas, môžete ísť do finále, čo je veľká motivácia. Nemám veľké oči, ale pôjdeme zabojovať a urobiť si v podstate už vo februári peknú sezónu.“

Najbližší zápas odohrajú Žilinčania doma v prvú marcovú sobotu proti Spišskej Novej Vsi. Oliver Tot prezradil, čo musia dovtedy urobiť, aby potešili svojich priaznivcov, ktorí im v stredu vytvorili fantastickú kulisu.

„Jednoznačne zamakať na tréningoch. Všetko je to o tom, ako sa pripravíme na tréningu. Myslím si, že máme kvalitu, aby sme porazili každého, veď už sme to dokázali v prvej polovici sezóny. Ale musíme hrať blízko k maximu svojich síl. Musíme hrať ako tím, dobre brániť a premieňať voľné strely. Keď dobre natrénujeme, myslím si, že sa pred týchto úžasných divákov vrátime s oveľa lepšou formou, ako sme hrali posledných pár týždňov.“

PP & TV RAJ Žilina vs. BK Levickí Patrioti 61:66 (18:19, 20:22, 12:10, 11:15)

ŽILINA: Tot 16, Merešš 13, Stanojevič 8, Dickson 7, Jackson 6, Podhorský 5, Djordjevič, Rožánek a Krajina po 2.

LEVICE: Benjamin 26, Bojanovský 16, Žiak 10, Alexander 5, S. Davis 4, Tomič 3, Krajčovič 2, Bachan 0.

TH: 14/9 – 20/15, Fauly: 22 – 20, Trojky: 8 – 7, Rozhodovali: Šarišský, Doušek, Karniš.