Sagan špurtoval druhý, vyhral Gaviria

Štvrtá etapa priniesla šprintérsky záver.

31. jan 2019 o 0:32 Tomáš Hládek

Tesný súboj o víťazstvo priniesla štvrtá etapa argentínskeho cyklistického podujatia Vuelta a San Juan. Počas celej etapy sa na čele pelotónu ukazovali jazdci tímu BORA – hansgrohe, ktorí pracovali pre Petra Sagana. Následne sa po zdolaní horských prémii pelotón pripravoval na šprintérsky záver.

V samotnom závere sa slovenský šampión spoliehal na aj na prácu Erika Bašku. V rozhodujúcej chvíli si nechal Sagan príliš veľký rozostup za rýchlym Gaviriom. Toho aj napriek mohutnému záverečnému zrýchleniu už nedokázal dostihnúť. Pre Gaviriu je to druhé víťazstvo na Vuelte San Juan 2019, keď sa z víťazstva tešil aj v etape prvej. Tretí finišoval José Álvaro Hodeg z tímu Deceuninck – Quick Step.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/DGdAXeFwFlQ

Prečítajte si tiež: Bačík s dvoma zlatými, Atletický oddiel Žilina bral dokopy dvanásť medailí

Erik Baška do cieľa došiel na 27. pozícii s rovnakým časom ako víťaz. Matúš Štoček uzatváral štvrtú desiatku poradia pretekárov. V celkovom poradí si Sagan polepšil o dve pozície vďaka časovému bonusu za druhé miesto. Matúš Štoček je v poradí jazdcov do 23 rokov jedenásty so stratou vyše tri a pol minúty na vedúceho Remca Evenepoela.

Ďalšia etapa čaká na jazdcov až po dni voľna v piatok. Na trase budú čakať pretekárov štyri hodnotené stúpania. Finišovať sa bude na Alto Colorado vo výške 2624 metrov nad morom. Záverečné stúpanie je dlhé takmer 19 kilometrov a s priemerným sklonom 4,4-percenta nadelí pelotón na menšie skupiny.

Výsledky štvrtej etapy:

1. Fernando Gaviria 4:20:26 hod.

2. Peter Sagan + 0 s.

3. J. Á. Hodeg + 0 s.

27. Erik Baška + 0 s.

40. Matúš Štoček + 0 s.

Priebežné poradie:

1. Julian Alaphilippe 11:35:42 hod.

2. Fernando Gaviria + 8 s.

3. Valerio Conti + 22 s.

5. Peter Sagan + 26 s.

70. Matúš Štoček + 3:54 min.

99. Erik Baška + 6:51 min.