Koniec problémom na križovatke do Dolnej Tižiny? Chystá sa výstavba novej

Na projekt je už vydané územné rozhodnutie. Okrem výstavby križovatky ráta aj s preložkou cesty smerom na Belú.

31. jan 2019 o 16:28 Branislav Koscelník

DOLNÁ TIŽINA. Neprehľadná a nebezpečná križovatka v Stráži smerom do Dolnej Tižiny prejde radikálnou prestavbou. Úrady už vydali územné rozhodnutie na rozsiahly projekt ktorého súčasťou je aj takmer kilometer novej cesty medzi Strážou a Belou a chodník do Dolnej Tižiny.

Úzky úsek súčasnej cesty druhej triedy lesíkom za hotelom Diana, ktorý ohrozujú zosuvy, tak úplne zrušia a komunikáciu preložia. Projekt by mala z väčšej časti zaplatiť Európska únia. Koľko bude stáť, ani kedy sa začnú práce, ešte nie je jasné.

Motoristi z Dolnej Tižiny musia pri výjazde z obce na Žilinu aj na Terchovú byť poriadne opatrní. Dávajú prednosť autám, ktoré prichádzajú z neprehľadného úseku od Terchovej a často dosť rýchlo. Z križovatky navyše vychádzajú do prudkého kopca. Neskúsení vodič alebo začiatočník to nemusí mať ľahké.

Dolnotižinčan Peter Hurinek je rád, že križovatka bude mať nové parametre, pretože motoristi na nej počas každého prejazdu prežívajú stres. „Mnohokrát sa stalo, že v zimných mesiacoch bol problém vôbec vyjsť a odbočiť. S úsekom majú problém i chodci. Z priľahlej obce Stráža k nám chodia do školy deti, ktoré sú nútené kráčať po úzkom príjazde určenom pre autá,“ opisuje situáciu.

Exponovaná trasa

Cesta malebnou dolinou obsluhuje významné turistické centrá Terchová, Belá a Zázrivá. Slúži aj na presuny motoristov smerom na Oravu a najmä koncom týždňa je plná vozidiel s poľskými evidenčnými číslami. V piatok sa Poliaci húfne sťahujú zo západnej Európy do krakovskej oblasti a v nedeľu sa vracajú späť.

„Cesta II/583 je v úseku od Gbelian do Terchovej v smere od Žiliny pomerne exponovanou komunikáciou, na ktorej sa vyskytujú priemerné denné intenzity na úrovni asi 10-tisíc vozidiel,“ povedal Štefan Machciník z Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

Župa už začala pracovať na projekte výstavby asi 950 metrového úseku preložky cesty, ktorá by mala prechádzať stabilnejším územím, ako tá súčasná. Ráta sa v ňom s úpravou križovatky do Dolnej Tižiny, výstavbou chodníka do obce zo Stráže a cestu od poľnohospodárskej parcely oddelí zárubný múr.

Na projekt je už vydané územné rozhodnutie. „Následne sa ihneď začne so spracovaním dokumentácie na stavebné povolenie, vybavovanie stavebného povolenia, vrátane majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod touto stavbou, čo je náročný proces a nedá sa v súčasnosti povedať ako dlho to môže trvať,“ priblížil stav príprav Peter Mráz z odboru dopravy Žilinského samosprávneho kraja. „Na takúto realizáciu budú potrebné nemalé finančné prostriedky,“ dodal.

Ďalšie vylepšenia

Okrem modernizácie tohto úseku cesty terchovskou dolinou by mali motoristi v budúcnosti cítiť vylepšenia aj na ďalších problémových miestach. Župa chce investovať do zvýšenia bezpečnosti na trase, kde sú nehody takmer na dennom poriadku. Pred obcami pribudnú ostrovčeky, vybudujú päť nových križovatiek, vysvietia sedemnásť priechodov pre chodcov a vzniknú nové autobusové zálivy.

Súčasťou prác je aj rekonštrukcia mosta v Krasňanoch. „Toto je najväčší mostný objekt na celej trase. Zároveň je v najhoršom stave. Preto sa musí rekonštruovať,“ obhajuje zámer Peter Mráz.

Projekt chce riešiť aj zosuvy pôdy. Jeden je pri Hoteli Diery v terchovskom Bielom Potoku, ďalšie tri ohrozujú premávku medzi Párnicou a Zázrivou.

Pribudnú jednoduché prvky upokojenia dopravy pred jednotlivými obcami. Ide o zvislé a vodorovné značenie, ktoré majú vodičov psychologicky prinútiť šliapnuť na brzdu a spomaliť.

Križovatku v Stráži naposledy upravovali v roku 2015. Zmenili organizáciu dopravy, zjednosmernili križovatkovú vetvu v prospech vozidiel idúcich v smere z Dolnej Tižiny do Žiliny. V križovatkovom úseku cesty z Dolnej Tižiny v smere na Terchovú pribudli dopravné značky zákaz odbočenia vľavo a prikázaný smer jazdy.