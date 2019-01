Mesto minulo na zimnú údržbu 650.000 eur z rozpočtu a čerpá z rezervy

31. jan 2019 o 8:31 TASR

Mesto Žilina už prekročilo sumu 650.000 eur, ktorú v rozpočte vyčlenilo na zimnú údržbu a čerpá z rezervy 400.000 eur určenej na štyri roky. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Pripomenul, že mesto sa okrem 250 kilometrov ciest po novom stará aj o 220 kilometrov chodníkov. "Zaznamenali sme 19 dní sneženia, spád snehu bol celkom 94 centimetrov, ľadových dní bolo 25 a mrazových 35. Ku koncu januára sme minuli 560 ton kamennej drviny a 820 ton soli," povedal žilinský primátor.

"Po ôsmich rokoch je to asi najsilnejšia zima, ktorú naše mesto zažilo. Nielen kalamitnou snehovou nádielkou, ale aj následnými mrazmi, ktoré výrazne skomplikovali údržbu. Po dlhých rokoch nás zima naozaj preverila a napriek kritike to vítam. Pretože dnes vieme, že to musíme zmeniť. Pevne verím, že na budúci rok obyvateľov mesta presvedčíme, že je to možné robiť lepšie, inak a k ich väčšej spokojnosti," zdôraznil Fiabáne.

Zimnú údržbu pre mesto Žilina zabezpečuje spoločnosť Žilinské komunikácie, a. s., na základe zmluvy o dielo. "Pri intenzívnom snežení je do terénu nasadená všetka dostupná technika a pracovníci. Celkovo bolo na cestách 20 kusov techniky. Zjazdnosť zabezpečujú tiež externé dodávateľské firmy prostredníctvom ďalších 27 mechanizmov, pri dočisťovaní pomáhajú aj aktivační pracovníci," doplnil žilinský primátor.

Obyvatelia podľa neho môžu nahlasovať podnety týkajúce sa zimnej údržby na číslach 041/5091523 alebo 041/5652371. "Na tieto účely mesto zriadilo dispečersko-spravodajskú službu v nepretržitej prevádzke. Podnety sa operatívne riešia v zmysle Operačného plánu zimnej údržby. Pravidelne od 15. januára sú na webovej stránke mesta zverejňované denné výkony zimnej údržby. Okrem problémov so snehom Žilinu trápi aj silná poľadovica. Keďže ide o celoplošný problém, nie je možné z technických dôvodov zabezpečiť, aby chodníky boli okamžite posypané. Aj v tomto prípade platí, že obyvatelia môžu hlásiť problémy 24 hodín denne dispečersko-spravodajskej službe," dodal Fiabáne.