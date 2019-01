Bačík s dvoma zlatými, Atletický oddiel Žilina bral dokopy dvanásť medailí

Majstrovský titul si okrem Michala Bačíka vybojovala aj Zuzka Michaličková.

30. jan 2019 o 10:54 Roman Coma

V sobotu 19. januára absolvovali krajské majstrovstvá aj starší pretekári Atletického oddielu Žilina. V Bratislave napodobnili svojich mladších kolegov a získali pre oddiel ďalšie vzácne kovy.

Na pretekoch v hlavnom meste súťažili v kategóriách staršieho žiactva, dorastu, juniorov a dospelých, pričom juniori a dospelí súťažili spoločne v jednej kategórii. Samotné preteky začali o desiatej dopoludnia a končili o 19-tej, takže účastníci sa museli poriadne ozbrojiť trpezlivosťou.

Vyplatilo sa. Žilinčania získali tri zlaté, päť strieborných a štyri bronzové medaily. V konečnej medailovej bilancii obsadili siedmu priečku z celkového počtu 23 družstiev.

O najväčší úspech sa postaral v kategórii starších žiakov Michal Bačík (mimochodom, v tejto kategórii je prvý rok), keď všetky svoje tri štarty premenil na medaily. V skoku do diaľky nedal konkurencii šancu a svojím osobným rekordom 549 cm získal prvý titul majstra kraja. Druhé zlato vybojoval v behu na 60 m, keď v rozbehu zabehol fantastický čas 07,74 s, ktorý ho posunul do finále z prvého miesta. Vo finále bol trocha pomalší (7,81 s), ale aj tak to stačilo na prvé miesto. Po zisku dvoch zlatých v podvečerných hodinách pridal ešte striebornú medailu a to v behu na 150 m.

Zlato a titul majstra kraja si vo večerných behoch jednoznačne vybojovala Zuzka Michaličková, a to v behu na 3000 m, keď na druhú v poradí mala náskok minútu a pol.

Ďalšie medailové umiestnenia členov Atletického oddielu Žilina: 2. miesto: Pavol Melo (400 m, 800 m muži), Michaela Comová (diaľka ženy), Kristína Timková (800 m, ženy). 3. miesto: Kristína Timková (400 m ženy), Veronika Kuricová (60 m prekážky, diaľka dorastenky), Martina Remišová (60 m prekážky, ženy)

Umiestnenia členov Atletického oddielu Žilina v prvej desiatke: 4. Comová (200 m), Kuricová (60 m), Ondrejík (800), 5. Vyšinský (200 m), Ondrejík (400 m), Nochtová (400 m), Šmehílová (300 m), 6. Melová (200 m) 7. Melová (60 m), 8. Nochtová (200 m), Simová (300 m), Šmehílová (150 m), Lorinc (60 m).

Na pretekoch starších AO Žilina reprezentovali aj dve mladšie žiačky Saška Duháčková a Emma Hudecová. Obe predviedli veľmi kvalitné behy a časy. Samozrejme, na postup do finále to nestačilo, ale patrí im za to uznanie.