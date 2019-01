FOTO: Florbal upútal žiačky z Terchovskej doliny

Na turnaj do Čadce vycestovali tímy z troch obcí.

29. jan 2019 o 20:01 Dominika Mariňáková

ČADCA. Cez víkend patrila športová hala Pratex v Čadci prvoligovým florbalistkám Wild Girls, v pondelok dopoludnia ich medzi mantinelmi vystriedali ich nájdené pokračovateľky. Za účastí žiačok zo Svrčinovca, Terchovej, Belej a Varína sa tu konal florbalový turnaj v rámci projektu Zober loptu, nie drogy.

„Dievčatá nemajú toľko súťažných florbalových príležitostí ako chlapci. Na Kysuciach nie je dostatok dievčenských tímov. Rozhodli sme sa teda, že urobíme menší turnaj. A keďže máme dobré kontakty v Belej, v Terchovej a vo Varíne, pozvali sme ich a hráme,“ vysvetlil organizátor Ján Ligáč. Ten zároveň na turnaji viedol tím dievčat zo ZŠ Svrčinovec.

Turnaje ako príprava

Vo Svrčinovci dlhodobo pracujú s florbalovou mládežou. Minulý rok chlapčenský výber skončil na striebornej priečke v celoslovenskej súťaži Floorball SK Liga, tento rok sa chlapci i dievčatá znovu prebojovali do krajského kola. Zaujímalo nás, či tento turnaj slúži ako príprava na stretnutia, ktoré svrčinovské florbalistky odohrajú 25. februára v Žiline.

„Čiastočne áno. Ale ešte stále je mesiac pred nami, takže sa to úplne nedá nazvať prípravou. V každom prípade však dievčatám dobre padne, zahrať si,“ povedal Ligáč. Prezradil, že podobný turnaj čaká aj chlapcov, v polovici februára by sa na rovnakom mieste mali zísť florbalisti z čadčianskeho okresu.

„Turnaj chlapcov už bude naozaj prípravný. V Žiline nás čakajú ťažkí, kvalitní súperi. Práve to nás však na tom baví. Trošku sme obmenili tím, niektorí chalani odišli na stredné školy. Pracujeme však s nimi od útleho veku, aby sme mohli tých, ktorí odídu, nahradiť ďalšími,“ doplnil.

Florbalistky z dediny reprezentačnej kapitánky

Zatiaľ čo Svrčinovec má v školských laviciach takpovediac florbalových harcovníkov, vo Varíne si tento halový šport postupne získava čoraz viac priaznivcov.

„Skúšali sme najskôr vybíjanú, no tá je skôr pre menších žiakov. Na jednej akcii však škola získala florbalové hokejky, neskôr sme zaobstarali aj brankárske výstroje. Prišiel k nám učiť Ján Holubek, ktorý už mal s florbalom skúsenosti a ja som tento rok takisto začala učiť telesnú. Tak sme sa florbalu začali intenzívnejšie venovať,“ líči Branislava Babišová, učiteľka z tamojšej školy.

Z tejto obce pochádza aj jedna z najznámejších slovenských florbalistiek, reprezentačná kapitánka Lucia Jelínková. V Čadci sa predstavili hneď dve družstvá jej nasledovníčok. „Chcela som zobrať ôsmačky, v tomto ročníku učím obe triedy. Veľmi chceli všetky ísť, baví ich to. Doplnili sme to teda štyrmi siedmačkami a vycestovali ako dva tímy,“ vysvetlila Babišová.

„Florbal hrávame najmä na hodinách telesnej výchovy, ale keďže sa musím držať plánu, nemôžeme robiť len to. Najmä posledné dva týždne sme ho hrávali. Je vidieť, že sa mu nevenujeme na každej hodine. Na budúci rok by som rada otvorila aj krúžok, aby sme to ešte viac rozbehli,“ dodala.

Manželské derby

Na nedostatok florbalu sa nemôžu sťažovať dievčatá v Belej. Vďaka špecializovaným triedam majú okrem telesnej výchovy a krúžku navyše aj športovú prípravu zameranú na tento šport. Chlapci sa zas venujú futbalu či florbalu.

„V našej doline je to takpovediac anomália. Dievčatá florbal chytil, dnes tu máme nielen staršie žiačky, ale aj mladšie, šiestačky. Pomaličky ich skúšame a jednej sa dokonca podarilo dať gól. Takže klobúk dolu. Základ je, že to dievčatá baví. Ak je ich v triede dvanásť, chcú hrať všetky. Verím, že za rok či dva budú výborné,“ hovorí Peter Boháč zo Spojenej školy v Belej.

Možnosť konfrontovať sa s inými tímami víta. „Som rád, že vďaka Floorball SK Lige vznikla takáto spolupráca. Svrčinovec najskôr prišiel k nám, na oplátku sme zas my prišli sem. Je to trošku dlhšia cesta, ale pre deti to podľa mňa treba robiť. Súťaže sú pre ne silným motivačným faktorom.“

On bol zase inšpirujúcim príkladom pre svoju manželku Gabrielu, ktorá pracuje ako učiteľka v Terchovej. Po vzore zo susednej obce aj tam začali hrávať florbal a oba tímy si v pondelok v Čadci skrížili hokejky.

„Veru, bolo to derby nielen medzi dedinami, ale aj manželské. O to viac to bolo vyhecované,“ skonštatovala s úsmevom Gabriela Boháčová. Florbal v Terchovej hrávajú najmä počas hodín telesnej výchovy. Dievčatám sa zapáčil viac ako volejbal.

Z derby napokon vzišlo víťazne skúsenejšie družstvo, pedagogička z Terchovej to však zobrala športovo. Svoje zverenkyne za celkový výkon pochválila: „Máme tri dievčatá, ktoré už sú trošku vyhraté. Majú techniku, taktiku, sú naozaj dobré. Okrem toho, že florbal hrávame na telesnej, chodia aj na tréningy do Belej. Dievčatá sú zdatné, dravé, ako pravé Terchovčanky.“

Turnaj napokon ovládli florbalistky zo Svrčinovca, ktoré nezaváhali ani v jednom zápase. Vo finále porazili Belú. Tretie miesto obsadila Terchová A.

Výsledky: Terchová A – Varín A 8:0, Svrčinovec – Varín B 6:0, Terchová A – Belá 1:3, Svrčinovec – Terchová B 7:0, Varín A – Belá 0:3, Varín B – Terchová B 1:3.

O 3. miesto: Terchová A – Terchová B 4:0.

Finále: Svrčinovec – Belá 4:3.

Konečné poradie: 1. Svrčinovec, 2. Belá, 3. Terchová A, 4. Terchová B, 5. Varín A, 6. Varín B.