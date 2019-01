Fotil Slávnosti opilosti a prišiel o aparát

Fotograf a výtvarník Ivan Kelly Köhler je neviazaný tvor. Na Vianoce pravidelne cestuje do Egypta fotiť Slávnosti opilosti. Posledné vyvrcholenie hýrenia medzi egyptskými bohmi však malo prozaické vyvrcholenie. Ukradli mu drahú techniku.

29. jan 2019 o 10:22 Michal Filek

ŽILINA. GÍZA. „Päť rokov chodím, hlavne na Vianoce, do Egypta a snažím sa zachytiť miesta, veci a aj ľudí, ktorí sú nemými svedkami a potomkami starovekých účastníkov obradu, nazývaného Slávnosti opilosti,“ opisuje Kelly.

A prečo práve na Vianoce? „Ja už mám po šiestich deťoch a ôsmich vnukoch Vianoc, stromčekov a darčekov akurát tak nad hlavu,“ pousmeje sa fotograf.

Egypťania strácali zábrany

Egypťania slávili sviatok, ktorý sa nazýval Slávnosti opilosti. Počas neho sa vďaka alkoholovému opojeniu mali približovať k božstvám. „Oslava prebiehala tak, že ľudia celé hodiny popíjali pivo jedno za druhým. Mali ho piť v podstate tak dlho, že sa dokonale opili a mnohí sa, samozrejme, spili do bezvedomia. Títo starovekí pijaci, niektorí v ľahkom opojení, iní takmer bez seba, počas osláv strácali zábrany. Sme si istí, že súčasťou týchto osláv bol sex. Dá sa povedať, že si oboch: opilosti i sexuálnych radovánok, ktoré z pitia vychádzali, oslavujúci užívali s pýchou,“ vysvetľuje Kohler.

Kráľovná Hatšepsut. (zdroj: Ivan Köhler)

I keď to tak nevyzeralo, bola slávnosť niečím zásadnejších ako večierkom bez hraníc. Bola dôležitým, náboženským obradom, ktorý mal zmieriť divokú bohyňu Mut.

„Podľa egyptskej mytológie poslal boh Slnka Re svoju dcéru Mut, aby zničila ľudstvo, ale na poslednú chvíľu si to rozmyslel. Musel tak vymyslieť spôsob, ako svoju dcéru oklame, aby egyptský ľud nakoniec nevyvraždila.

Objednal si tisícky sudov piva. Pivo potom zmiešal s červeným „okrom“ tak, že vyzeralo ako ľudská krv. Keď potom bohyňa prišla zničiť ľudstvo, začala popíjať to, čo pokladala za ľudskú krv, a opila sa tak, že sa prestala hnevať a túžiť po vyvraždení ľudí, ktorí boli vďaka tomu zachránení.

Prečítajte si tiež: Dedo nebohej herečky Jany Štepánkovej, lekár Ivan Hálek, liečil aj chudobných Žilinčanov

Pijaci si počas slávnosti pripomínali slávny flám bohyne Mut a snažili sa byť pritom v spojení s ňou. Rána ale obvykle boli veľmi krušné. Hudobníci sa väčšinou snažili budiť ľudí pomocou bubnov. V takýto moment mali po prebudení oslavujúci skutočne dojem, že ich bohyňa vidí a oni vidia ju. To bol ten moment epifánie, skutočného spojenia, ktoré sa ľudia snažili docieliť. Mut bola zmierená, ľudstvo zachránené a egyptskí pijaci so sklenenými očami si konečne mohli liečiť boľavé hlavy a navrátiť sa k bežným životom aspoň na ďalší rok, keď ich povolá extatická bohyňa opäť,“ vysvetľuje Ivan Köhler.

Päť rokov práce

Keď sa výtvarník o Slávnostiach opilosti dopočul, okamžite dostal nápad pripraviť výstavu s rovnakým názvom. Päť rokov chystal materiál, ktorý chcel práve teraz dokončiť a vystaviť, pri príležitosti oslavy jeho 75. narodenín. Či sa tak stane, je však teraz otázne.

„Vrátil som sa 28. decembra. Práve v ten deň v Gíze vybuchol autobus, v ktorom zomreli štyria Vietnamci a tridsiati skončili v nemocnici. Je zaujímavé, že dnes namiesto Rusov chodia do Egypta Vietnamci, Kórejci a Číňania. No a my sme po tej ulici išli len pár dní predtým,“ hovorí Kohler a pokračuje v opise návratu, „do Žiliny sme prišli o jedenástej večer. Bol piatok a my sme mrzli pred stanicou. Zobrali sme si taxík a až asi 40 minút po návrate som zistil, že mi chýba brašňa s aparátmi. Išiel som za taxikárom, ale ten tvrdil, že nič nenašiel. Tak som to nahlásil na polícii.“

Keďže mal v aparátoch nafotené zábery zo Slávností opilosti, pokračovanie celého projektu je tak ohrozené. „Spôsobená škoda je približne 7 000 eur. Hodnota pre mňa je však nevyčísliteľná. Ak sa nájde človek, ktorý brašňu s aparátmi našiel a vráti mi ju, odmena ho zaručene neminie,“ uzatvára Ivan Köhler.