Peter Sagan sa v Argentíne postavil na pódium

Druhú etapu museli organizátori kvôli vysokým teplotám skrátiť.

29. jan 2019 o 8:46 Tomáš Hládek

Etapa s dĺžkou 132,5 kilometra najlepšie sadla Julianovi Alaphilippovi, ktorý zaútočil v poslednom výjazde na Alto Punta Negra. Víťaz bodovacej súťaže minuloročnej Tour de France sa odpútal z pelotónu spoločne s dvojicou Nairo Quintana a Tiesj Benoot. Francúz po výjazde na horskú prémiu odskočil aj od tejto dvojice a svoje sólo zavŕšil tesným víťazstvom pred špurtujúci jazdcami početnej skupiny prenasledovateľov.

Hneď za Alaphilippom dorazil do cieľa Talian Consonni z tímu UAE-Team Emirates. Tretia pozícia patrila Petrovi Saganovi, ktorý sa prvýkrát dostal na pódium v tohtoročnej edícii argentínskeho cyklistického podujatia. Líder priebežného poradia Fernando Gaviria dorazil do cieľa v Saganovej skupine a udržal si pozíciu lídra podujatia. Odchovanec CyS – Akadémie Petra Sagana Matúš Štoček finišoval na 70. pozícii so stratou 1:49 na víťaza. Erik Baška skončil 109. so stratou vyše päť minút.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/QccWdaJpa98

Sagan sa v celkovom poradí dostal na štvrte miesto so stratou deviatich sekúnd na lídra Gaviriu. Matúšovi Štočekovi patrí v poradí jazdcov do 23 rokov 13. miesto časovým mankom minúty a štyridsaťdeväť sekúnd na vedúceho Remca Evenepoela. Podujatie pokračuje individuálnou časovkou v Pocite, ktorá bude mať dĺžku dvanásť kilometrov.

Výsledky druhej etapy:

1. Julian Alaphilippe 3:11:33 hod.

2. Simone Consonni +0 s.

3. Peter Sagan +0 s.

4. Jens Keukeleire +0 s.

5. Daniel Zamora + 0 s.

70. Matúš Štoček + 1:49 min.

109. Erik Baška + 5:11 min.

Priebežné poradie:

1. Fernando Gaviria 7:01:32 hod.

2. Julian Alaphilippe +3 s.

3. Simone Consonni +7 s.

4. Peter Sagan + 9 s.

71. Matúš Štoček + 2:02 min.

108. Erik Baška + 5:24 min.