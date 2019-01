Makroteam nastrieľal Bystrici desiatku. MŠK prehralo o gól

Futsalová extraliga má pred sebou posledné dve kolá základnej časti.

28. jan 2019 o 15:04 Tomáš Hládek

Bíli Andeli – MŠK Žilina futsal 2:1 (0:1)

Góly: 24. Levčík, 34. Veselovský – 20. Marek Belaník. Rozhodovali Fischer a Grom, 100 divákov. ŽK: Koricina, Paštrnák – Gábor.

MŠK ŽILINA: Kavčák (Dorčík) – Ostrák, Gábor, Ševčík, Koleno, Ďuratný, Gavrilov, Belaník, Moravec.

Žilinčania mohli v Trnave viesť hneď v úvode, keď sa rútila na Kubíčeka dvojica Ostrák s Kolenom, ale prvý menovaný nedokázal prihrať na nikým nekrytého Kolena. Následne patrila hra domácim, ktorí mali loptu častejšie v držaní. Andeli mohli viesť v ôsmej minúte, ale rýchlu kombinačnú akciu nedokázal Koricina zakončil gólom. V polovici prvého dejstva sa šikovne uvoľnil na ľavej strane Koleno, ale jeho strela nemierila do priestoru brány. Šesť minút pred koncom prvého polčasu nevyužil ideálnu prihrávku Paštrnáka v prečíslení Koricina. Na druhej strane mohol po peknej kolmici Ševčíka streliť gól Gábor, no mieril len do brankára. V 19. minúte vybehol vysoko Kubíček a jeho prízemná strela opečiatkovala pravú tyč žilinskej brány. V poslednej minúte prvého dejstva zobral loptu Paštrnákovi Belaník a strelou k ľavej tyči prekonal Kubíčeka – 0:1. Šošoni tak odchádzali do šatní s jednogólovým vedením.

Hneď v úvode druhého polčasu žilinská obrana zaspala, ale voľný Šporánek si loptu spracoval veľmi zle a pripravil sa sám o tutovku. V 23. minúte sa ocitol sám pred Kavčákom kapitán domácich Adámek, no v stopercentnej šanci trafil len žilinského gólmana. O minútu prepadli Žilinčania pri vlastnom rohovom kope, loptu zobral Levčík, ktorý si peknou kľučkou obhodil Belaníka a s Kavčákom už nemal najmenší problém – 1:1. Ihneď po výkope predviedli hostia krásnu kombinačnú akciu, ale Kolena v tutovke vychytal fantastickým zákrokom Kubíček. V 29. minúte si peknými kľučkami položil dvoch hráčov hostí agilný Koricina, ale ani tentokrát v zakončení neuspel. O minútu predviedol ten istý hráč výborný pressing, získal loptu, naviazal na seba dvoch hráčov a posunul ju Humelovi, ktorému ju však vypichol výborným zákrokom Kavčák. V 34. minúte po Ševčíkovej strate lopty trafil pravú tyč Paštrnák, lopta sa odrazila rovno pred Veselovského a ten aj so šťastím poslal Trnavu do vedenia – 2:1. Vyrovnať mohol Koleno, ktorý trafil tyč a z následnej dorážky netrafil poloprázdnu bránu Gábor. V predposlednej minúte nebolo dopriate vyrovnanie ani Ševčíkovi, a tak futsalisti MŠK odchádzajú z Trnavy bez bodov.

Miroslav Gibala (MŠK Žilina): „Keď nepremeníme šance nemôžeme vyhrať. Domáci brankár Kubíček zachytal veľmi dobre, avšak niektoré veci už nie sú o brankárovi, ale o našom nepremieňaní vyložených šancí. V prvom polčase sme mali trocha problémy v bránení po čiare, čo sme sa snažili v druhom polčase odstrániť. Mrzí nás takáto prehra, keďže výkon hráčov bol na dobre úrovni, ale stále doplácame na slabú efektivitu. Počas nasledujúcej prestávky sa chceme zodpovedne pripraviť na posledné dva zápasy základnej časti a následne aj tieto dva zápasy využiť na prípravu na play-off zápasy.“

ŠK Makroteam Žilina – Miba Banská Bystrica 10:3 (7:2)

Góly: 4., 24., 34. a 36. Wellington Torres, 6. a 19. Papajčík, 10. Krištofík, 14. Zaťura, 17. Škulec, 20. (vl.) Hanakovič – 2. Lemes Soares, 14. Konder, 40. Salvador Silva. Rozhodovali Peško a Bohun, 150 divákov. ŽK: Bordun (B. BYSTRICA).

ŠK MAKROTEAM: Porubčanský, Kováč, Košút – Hudek, Krištofík, Baláž, Škulec, Wellington Torres, Lucian Silva, André Luiz, Everton Borges, Zaťura, Papajčík.

V druhej minúte rozohral rovno na nohu protihráča Porubčanský, ktorý zakončenie vyrazil len pred Lemesa Soaresa a hostia viedli. Ihneď po výkope mohol vyrovnať kapitán Makroteamu Hudek, no Hanakovič jeho strelu chytil. V štvrtej minúte však bolo vyrovnané. Wellington potiahol loptu zľava na stred a prízemnou strelou prekonal Hanakoviča – 1:1. Hostia mohli opäť viesť, no Krištofík vykopol loptu z bránkovej čiary. Potom Porubčanský odčinil svoju chybu z úvodu zápasu, keď chytil únik Kondera. Z následného protiútoku prestrelil hosťujúceho brankára pomedzi nohy po Wellingtonovej nahrávke Papajčík a Makroteam sa ujal vedenia. O štyri minúty viedli domáci o dva góly, keď Krištofík prekvapil brankára Bystrice. V 12. minúte sa rútil Zaťura sám na brankára, no mieril vysoko nad. O minúty narysoval Hudek krásnu kolmicu cez celú šírku ihriska a Zaťura sa už nemýlil – 4:1. Vzápätí predviedli hostia peknú kombinačnú akciu, na konci ktorej bol Konder a rozdiel v skóre bol dvojgólový. V 17. minúte vypálil tvrdo Škulec a bolo 5:2. O dve minúty našiel z rohu Wellington Papajčíka a ten bombou do horných partii brány nedal gólmanovi šancu. V závere polčasu skúsili domáci hru bez brankára. Žilinčania rozbehli krásnu kombináciu, ktorú si po zakončení Luciana zrazil do brány Hanakovič – 7:2.

V úvode druhého polčasu pokračovali domáci v nastolenom trende z polčasu prvého a vysielali na bránu Bystrice množstvo striel. Po štyroch minútach hry vyslal delovku z ostrého uhla Wellington a brankár hostí musel loptu zbadať až v sieti. V 34. minúte predviedli Žilinčania výborný pressing a Wellington svoje následné sólo zakončil gólovo, čím zakončil svoj hetrik – 9:2. Šesť minút pred koncom pohrozili aj Bystričania, no strelu Lemesa Soares zastavila konštrukcia Kováčovej brány, ktorý v druhom polčase vymenil Porubčanského. O minútu predviedli domáci ďalšiu nádhernú kombinačnú akciu, ktorú využil po perfektnej nahrávke Hudeka Wellington na svoj štvrtý gól v zápase. Domáci aj napriek vysokému vedeniu hrali v závere bez brankára. Bystričania to skúšali strelami do prázdnej brány neúspešne, a keď sa dostali pred bránu, tak výborne zaskočil v roli brankára kapitán Hudek. V záverečných sekundách kozmeticky upravil skóre zápasu Salvador Silva. Makroteam po veľmi atraktívnom výkone zaknihoval zaslúžene vysoké víťazstvo.

Dušan Dobšovič (Makroteam Žilina): „Pred zápasom s Banskou Bystricou sme mali rešpekt, očakávali sme ťažký zápas, keďže hostia avizovali nové posily. Tie však nakoniec sedeli iba na tribúne. My sme sa v zápase pomalšie rozbiehali, taktický zámer s brazílskym úvodným "kolotočom" nám nevyšiel a dokonca sme po hrubej chybe brankára aj inkasovali. Postupne sme však náš stroj rozbehli, predviedli viacero pekných kombinácií a premenili väčšinu vypracovaných šancí. Chalani sa opäť plne koncentrovali na svoj výkon, potiahli jeden za druhého. Do prestávky sme rozhodli o celom zápase, najmä preto už druhý polčas nemal z našej strany dostatočnú kvalitu. Napriek tomu sme až do konca kontrolovali priebeh, navyše sme pomohli Wellingtonovi upevniť vedúcu pozíciu v tabuľke strelcov. Aj keď je to ešte ďaleko, verím, že sme našim priaznivcom vysokým víťazstvom pripravili dobrú pozvánku na posledné kolo základnej časti, keď 16. 2. privítame bratislavskú Pinerolu a pripomenieme si skvelé štvrťfinálové divadlo spred roka.“

Ostatné výsledky: Levice – Pinerola 0:5, Wild Boys – Barabéri 8:2.

1. Pinerola 14 13 0 1 85:24 39

2. Lučenec 14 12 1 1 93:33 37

3. Makroteam 14 7 5 2 77:56 26

4. Wild Boys 14 8 1 5 53:31 25

5. Levice 14 5 1 8 35:59 16

6. B. Bystrica 15 4 2 9 64:91 14

7. Bíli Andeli 15 5 1 9 47:66 13*

8. MŠK Žilina 14 2 4 8 39:65 10

9. Barabéri 14 0 1 13 23:91 1

*Bílim Andelom boli odpočítané tri body