Vlci Tomeka neprekonali a prehrali o päť gólov

Žilinčania strácajú na predposlednú pozíciu osem bodov.

27. jan 2019 o 19:58 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – HKM Zvolen 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Góly: 2. Mich. Chovan (Vandane, Zuzin), 6. Kelemen (Holovič, Andrisík), 29. Vandas (Poyhonen, Petráš), 51. Andrisík (Poyhonen, Kelemen), 52. Handlovský (Ulrych). Rozhodovali Baluška, Kalina – Jobbágy, Konc ml., 543 divákov. Vylúčení: 3:5.

ŽILINA: Mikoláš – Kučný, Matejka, Jankovič, Bagin, Piegl, Dubeň, Mendrej, Hudec M. – Jenčík, Húževka, Huna Ru. – Hvila, Podešva, Beránek – Balej, Surovka, Milý – Rehák D., Ondruš, Hrazdíra.

ZVOLEN: Tomek – Poyhonen, Fraser, Vandane, Roman, Rúžička, Ulrych, Marcinek, Pufahl – Vandas, Špirko, Handlovský – Zuzin, Kytnár, Chovan Mich. – Mitchell, Petráš, Šišovský – Kelemen, Holovič, Andrisík.

Prečítajte si tiež: K víťazstvu prispel aj čistý hetrik Michala Hrina

Prvý gól zápasu prišiel už po dvoch minútach. Joseph sa predral do pásma, nahral Chovanovi, ktorý si potiahol puk na stred a presným zakončením prestrelil Mikoláša. O štyri minúty viedli hostia už o dva góly. Od Mikoláša sa puk odrazil rovno pred Kelemena a ten už do odkrytej brány nemal problém skórovať. Zvolenčania svoju streleckú prevahu do ďalšieho gólu nepretavili, a tak sa do šatní šlo za stavu 0:2.

Prestávka na obraze hry príliš veľa nezmenila. Bryndziari boli aktívnejší a domáci ohrozovali Tomeka len sporadicky. V 29. minúte nechali domáci obrancovia úplne voľného Michala Vandasa a ten nemal problém Mikoláša prekonať – 0:3. Zvýšiť rozdiel v skóre mohli hostia pri vylúčení Matejku, no Mikoláš svoj tím podržal.

Na ďalší gól sa čakalo do 50. minúty. Po výbornej práci Kelemena za žilinskou bránkou sa k puku dostal Andrisík, ktorý zaskočil Mikoláša – 0:4. O 43 sekúnd bolo 0:5. Handlovký zobral puk vo vlastnom pásme, poľahky prekorčuľoval až pred Mikoláša a žilinský brankár lovil puk zo siete po piatykrát. 543 divákov sa gólu vo zvolenskej sieti nedočkalo.