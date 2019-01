Na strojček pre dieťa môžete v Žiline čakať aj dva roky, lekárov niet

Potrebuje vaše dieťa strojček? Máte smolu! Ak sa aj chcete objednať, čakať budete minimálne dva roky.

27. jan 2019 o 13:29 Michal Filek

ŽILINA. Na MY Žilinské noviny sa obrátila čitateľka, ktorá dostala od detskej zubnej lekárky odporúčanie, aby s 10-ročným synom vyhľadala čeľustnú ortopédiu. Potrebuje totiž strojček na vyrovnanie zubov. Jediná takáto dostupná ambulancia pritom sídli v budove polikliniky v žilinskej nemocnici.

Na strojček bude čakať dva roky

„Išla som sa tam teda objednať, ale zostala som v šoku. Vraj si syna zapíšu do poradovníka a na rad by sa mohol dostať tak za rok. Keďže však iné riešenie nebolo, súhlasila som. Najmä po ubezpečení, že sa to na synovom chrupe nijako negatívne neodrazí a všetko bude v poriadku,“ hovorí mama Michaela.

Prečítajte si tiež: Trápi vás stav žilinských ulíc? Sťažujte sa cez odkaz pre starostu

Čakala teda takmer rok, až zrazu dostala z ambulancie telefonát. „Sestrička sa nám ospravedlňovala, že síce mal prísť Jakubko na rad, ale nebude to možné, lebo pani doktorka pôjde na materskú minimálne na rok. A pýtala sa ma, či nás majú ďalej evidovať v poradovníku, alebo nie. Vraj sa na kraji aj na zdravotných poisťovniach informovali, či by po dobu materskej dovolenky nemohol niekto pani doktorku zastúpiť. Dostali však odpoveď, že nie, lebo nemá kto. Jedine v akútnych prípadoch. Fakt neviem, čo mám v tejto situácii urobiť,“ uviedla zúfalá matka. A prosila nás, či by sme jej nemohli poradiť.

MY Žilinské noviny oslovili Žilinský samosprávny kraj. „V súčasnosti krajský odborník na čeľustnú ortopédiu v kraji nie je. Hlavným odborníkom, ktorý zastrešuje čeľustnú ortopédiu, je v súčasnosti MUDr. Klímová Irena v Bratislave (Ortodentik), na ktorú by bolo vhodné smerovať otázky, čo sa plánuje ďalej v tejto oblasti,“ informovala nás hovorkyňa Martina Remencová.