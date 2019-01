Rajskí basketbalisti s premiérovou výhrou v novom roku

Žilinský tréner Ivan Kurilla po zápase ďakoval fanúšikom.

24. jan 2019 o 10:36 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Víťazný duel si na svoje konto v stredu večer pripísali basketbalisti Žiliny. V zápase proti Lučencu nastúpila už aj dvojica Dickson - Stanojevič, ktorá v predošlých stretnutiach chýbala zo zdravotných dôvodov. Práve Dickson spoločne so srbskou posilou Vukom Djordjevičom patrili k najproduktívnejším hráčom žilinského celku.

Ivan Kurilla, tréner Žiliny (zdroj basketliga.sk): "Pre nás to bol určite ťažký zápas. Do tímu sa vrátili späť DeAndre Dickson po výrone kotníka a Bojan Stanojevič. Takisto máme novú posilu, ktorou je Vuk Djordjevič. Zapracovanie zmien potrebuje čas, chceli by sme teda aj fanúšikov poprosiť o trpezlivosť. V tomto zápase chcem práve fanúšikom veľmi poďakovať. Zápas bol veľmi vyrovnaný a toto víťazstvo je z veľkej časti aj ich zásluhou."

PP & TV RAJ Žilina – BKM Lučenec 84:67 (22:17, 16:19, 21:18, 25:13)

Žilina: Tot 12, Merešš 9, Stanojevič 8, Jackson a Rožánek po 4 (Dickson 19, Djordjevič 18, Podhorský 6, Krajina 4).

Lučenec: Griffin 23, Shelton 22, Agusi 17, Skvašik 2, Jacobs 0 (Jackuliak, Pipíška a Vukovič po 1, B. Mátych 0).

TH: 17/13 – 16/8, Fauly: 19 – 19, Trojky: 5 – 5, Rozhodovali: Margala, Lamoš, Mlynarčík