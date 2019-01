Po chodníkoch prišlo na rad aj námestie

Sneh na Námestí Andreja Hlinku odpratali až minulý týždeň. Dôvodom bolo, že čakali na techniku.

23. jan 2019 o 21:11 Alexandra Janigová

ŽILINA. Mesto po novom zodpovedá za údržbu všetkých chodníkov, čo malo za následok, že Námestie Andreja Hlinku bolo odhrnuté len čiastočne. Minulý týždeň sa však situácia zmenila a námestie je odhrnuté celé.

„Žiaľ, nie je možné z hľadiska kapacitných možností zabezpečiť zimnú údržbu na celom území mesta v prípade veľkého spádu snehu tak rýchlo, ako by bolo potrebné. Postupujeme podľa poradia dôležitosti,“ povedala Barbora Zigová, hovorkyňa mesta Žilina.

Najprv sa upravujú hlavné ťahy, následne komunikácie a chodníky zostupne podľa dôležitosti dopravného významu. „Cez námestia bol zabezpečený prechod pre chodcov tak, aby sa dalo prejsť. Vzhľadom k veľkému spádu snehu nebolo možné po technickej stránke dbať o komfort prechodu. Námestia sa doupravovali až po tom, ako sme zabezpečili bezproblémovú prejazdnosť dôležitých dopravných ťahov,“ doplnila. Problémom bola aj technika, ktorej je málo.

„Bolo to z toho dôvodu, že sme museli čakať na uvoľnenie techniky. Kopy snehu by bolo neekonomické odvážať. Máme za to, že sa roztopia, čo je pre mesto najekonomickejšie riešenie pri odpratávaní snehu.“ Ak by však prekážali, napríklad nejakému kultúrno-spoločenskému podujatiu, budú hľadať riešenia. Pre zimnú údržbu je zriadená dispečersko-spravodajská služba v nepretržitej prevádzke. V prípade potreby je možné kontaktovať dispečing: 041/5091523 alebo 041/5652371, ak by obyvatelia Žiliny mali problém s neodhrnutým snehom.