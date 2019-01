V novom čísle týždenníka MY Žilinské noviny sa dočítate

Nové číslo nájdete v stánkoch, u kolportérov, vo vybraných predajniach či priamo v redakcii za zvýhodnenú cenu už v pondelok ráno.

20. jan 2019 o 20:00 Dominika Mariňáková

V aktuálnom čísle nájdete tieto témy:

Obedy zadarmo v školách nie sú, rodičia platia réžiu Na strojček pre dieťa môžete v Žiline čakať aj dva roky, lekárov niet

Nespokojní Žilinčania budú môcť poslať odkaz primátorovi

Zastávku Pod vinicou konečne využívajú cestujúci

Primátorovi Fiabánemu končia úradníci. Po nástupe nového primátora dochádza k zmenám aj na vedúcich postoch na mestskom úrade

Fotky z Palachovho pohrebu Köhlerovi zničili. Zachránil však jeho dievča

Do internátov investovali milión eur

Na podujatí Stretnutie so župankou sme diskutovali o problémoch, ktoré trápia kraj

Fotostrana plná snehuliakov. Nájdete medzi nimi toho svojho?

Mať ciele a stále na sebe pracovať, odkazuje Vladimír Labant mladým futbalistom. Niekdajší výborný obranca dnes trénuje talenty MŠK

Tím MŠK Žilina odcestoval v stredu do Dubaja na druhú časť prípravy. Za sebou má už aj úvodný prípravný zápas v SAE

Výsledkový servis žilinských futsalistov, volejbalistov, volejbalistiek, basketbalistov, hokejistov i florbalistov v celoslovenských súťažiach

František Garabík z MHK Bytča: Dievčatá sme pre hádzanú dokázali sfanatizovať

Hrali sme srdcom. To rozhodlo, zhodli sa mladé hokejové reprezentantky zo Žiliny

V týždenníku MY Žilinské noviny nájdete i kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom.