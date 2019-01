Hokejisti zdolali Detvu prvýkrát v sezóne

Pre vlkov je to prvá trojbodová výhra v tomto roku.

20. jan 2019 o 19:38 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – HC 07 Detva 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Góly: 6. Surovka (Rehák D., Beránek), 18. Podešva (Beránek, Bagin), 33. Huna Ru. (Jenčík, Jankovič), 57. Bagin (Húževka) – 30. Hraško (Žilka, Sládok), 34. Murček (Král, Betker), 44. Gašpar (Murček). Rozhodovali Štefik, Németh – Vyšný, Soltész, 506 divákov. Vylúčení: 3:4, navyše Kučný 10 min.

ŽILINA: Fučík – Kučný, Matejka, Bagin, Jankovič, Piegl, Dubeň, Hudec M. – Jenčík, Húževka, Huna Ru. – Hvila, Podešva, Beránek – Rehák D., Surovka, Milý – Ondruš, Hrazdíra, Mendrej.

DETVA: Petrík – Chovan Mar., Betker, Sládok, Hraško, Fekiač F., Golian, Šimon – Ščurko, Murček, Král – Hodgson, Fekiač V., Žilka – Tibenský, Gašpar, Chovan Mat. – Pulščák, Surový M., Jendroľ.

Prečítajte si tiež: Makroteam vo výbornom zápase remizoval s lídrom tabuľky

Žilinčania chceli zlepšené výkony z minulých zápasov pretaviť do zápasu proti Detve. Vlci však proti Detve ešte v tejto sezóne nevyhrali. Domácim vyšiel vstup do zápasu. Najskôr sa ubránili oslabeniu pri vylúčení Húževku a po ďalších 25 sekundách už vyhrávali. Strelu jedného z domácich hráčov brankár Detvy vyrazil, ale na dorážku Surovku už bol prikrátky – 1:0. Do šatní sa šlo za stavu 2:0, keď v 18. minúte prepálil Petríka Podešva.

V polovici zápasu sa podarilo Detve znížiť na rozdiel jedného gól, keď Fučíka prestrelil skúsený obranca Hraško. O tri minúty sa predral po pravej strane klziska Rudolf Huna a svojim pätnástym gólom v prebiehajúcej sezóne prinavrátil vlkom vedenie o dva góly. Hneď po buly však putoval na trestnú lavicu Podešva. Hostia presilovku využili, keď sa presadil najlepší strelec Detvy Murček.

Podpoľanci sa dočkali rýchleho vyrovnania v treťom dejstve. V 44. minúte presne našiel Gašpara Murček a 24-ročný center prekonal Fučíka popod jeho betón. Následne nechcel ani jeden z tímov spraviť zbytočnú chybu a zdalo sa, že duel rozhodne až predĺženie alebo nájazdy. V 56. minúte však putoval na trestnú lavicu Murček. Vlkom sa presilovku podarilo využiť, keď Bagin obkrúžil bránu a so šťastím prepasíroval puk za Petríka. Vlci sa už ubránili aj následnej hre bez brankára a získali prvýkrát v roku plný počet bodov.