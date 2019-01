Makroteam vo výbornom zápase remizoval s lídrom tabuľky

Zápas priniesol drámu do posledných sekúnd.

20. jan 2019 o 12:45 Tomáš Hládek

Mimel Lučenec – ŠK Makroteam Žilina 5:5 (2:3)

Góly: 8. a 20. Emerson Junior, 23. a 32. Matheus Ribeiro, 39. Marlon Luciano – 15. a 15. André Luiz, 18. Papajčík, 33. Hudek, 40. Everton Borges. Rozhodovali Belavý a Havrila, 750 divákov. Bez kariet.

ŠK MAKROTEAM: Porubčanský (Košút) – Hudek, Krištofík, Baláž, Škulec, Wellington Torres, Lucian Ferreira, André Luiz, Everton Borges, Papajčík, Zaťura.

Zverenci Dušana Dobšoviča cestovali na horúcu pôdu k lídrovi súťaže do Lučenca. Vedenia sa ujali domáci, no hostia zareagovali troma gólmi, keď sa presadil dvakrát André Luiz a raz Papajčík. Lučencu sa podarilo znížiť na rozdiel jedného gólu po presnom zakončení Emersona.

V úvode druhého polčasu sa o slovo prihlásil najlepší strelec lídra tabuľky Matheus Ribeiro, ktorý dvoma gólmi otočili skóre duelu na 4:3. Lučenec sa však dlho z vedenia netešil, keď už v ďalšej minúte vyrovnal kapitán čierno-žltých Hudek. Dramatický duel vrcholil v posledných dvoch minútach. Najskôr naklonil misky váh na stranu domácich Marlon Luciano. Hostia vyrovnali v záverečných sekundách, keď sa presadil Everton Borges. V kvalitnom a na góly bohatom zápase sa pred zrakmi 750 divákov zrodila remíza 5:5.

Dušan Dobšovič (ŠK MAKROTEAM ŽILINA): „Zápas v Lučenci zniesol prísne extraligové kritériá, pred plným hľadiskom sa hral výborný futsal. My sme konečne spokojní s výkonom všetkých hráčov, hrali sme maximálne koncentrovane počas celého zápasu. V úvode sa síce najskôr zatriasla žrď na našej bráne, no následne sme mali štyri-päť gólových šancí. Domáci brankár svojich spoluhráčov podržal a vo ôsmej minúte sa potvrdilo staré nepísané pravidlo "nedáš-dostaneš" a domáci sa ujali vedenia. Nič sme nemenili na našej koncentrovanej defenzíve a naďalej sme hrozili rýchlymi protiútokmi. V 15. minúte sme po pekných kombináciách otočili skóre a vzápätí získali aj dvojgólový náskok. Škoda, že sme tesne pred odchodom do šatní inkasovali kontaktný gól.

Druhý polčas bol ešte viac dramatický. Domácim sa podarilo rýchlo vyrovnať a v polovici druhého polčasu aj získať vedenie. Na to sa nám podarilo hneď gólovo odpovedať. Domáci brali len víťazstvo, a tak sa pokúšali o hru s brankárom v poli. Držali sme sa až do poslednej minúty, keď sa Lučenec opäť ujal vedenia. Naša odpoveď opäť nenechala na seba dlho čakať a hneď prvú akciu z našej power-play sme využili na vyrovnanie. V zostávajúcich 40 sekundách už ďalší gól nepadol, a tak z Lučenca odvážame bod. Do hry zasiahli všetci hráči a teší nás, že sme dokázali proti silnému súperovi hrať kvalitne v každej minúte zápasu bez ohľadu na to, kto bol na ihrisku. Veríme, že rovnaký výkon zopakujeme v sobotu doma proti Banskej Bystrici, hoci tentokrát budeme v pozícii mierneho favorita my.“

Ostatné výsledky: Banská Bystrica – Wild Boys 1:4, Pinerola – Bíli Andeli 7:2, Barabéri – Levice 2:6, MŠK Žilina mala voľno.

Program 16. kola: Levice – Pinerola Futsal, Wild Boys – Barabéri, Bíli Andeli – MŠK Žilina futsal, ŠK Makroteam Žilina – Banská Bystrica (26. 01. o 20:00 hod., ŠH na Rosinskej ceste).

1. Lučenec 14 12 1 1 93:33 37

2. Pinerola 13 12 0 1 80:24 36

3. Makroteam 13 6 5 2 67:53 23

4. Wild Boys 13 7 1 5 45:29 22

5. Levice 13 5 1 7 35:54 16

6. B. Bystrica 14 4 2 8 61:81 14

7. Bíli Andeli 14 4 1 9 45:65 13

8. MŠK Žilina 13 2 4 7 38:63 10

9. Barabéri 13 0 1 12 21:83 1