Najkrajšie momenty prišli v závere rozhodujúceho zápasu s Nemeckom

Obe reprezentantky zo Žiliny sa zhodli, že pod historický úspech sa podpísalo najmä to, že celý tím hral srdcom.

19. jan 2019 o 8:35 Dominika Mariňáková

Slovenskej hokejovej reprezentácii žien do 18 rokov sa na nedávnych majstrovstvách sveta divízia I skupiny A podaril veľký úspech. V rakúskom Radentheine, v dejisku šampionátu, si mladé hokejistky vybojovali historický postup medzi najlepších osem tímov sveta. Slovenky vyhrali štyri z piatich stretnutí, cestu na vrchol im nezahatala ani prehra s Talianskom.

Členkami víťaznej zostavy boli aj dve žilinské hokejistky, Nikola Nemčeková a Martina Vrbinská. Po turnaji nám obe porozprávali o zážitkoch, kľúčových momentoch či o skvelej partii v kabíne národného družstva.

Pred pár dňami ste sa vrátili z Rakúska. Aké ste mali uplynulé dni po historickom postupe?

Martina: „Hneď po príchode do Žiliny som išla do školy. Spolužiaci, rodina a kamaráti mi gratulovali k úspechu a pýtali sa aké to tam bolo, čo som zažila. A každý chcel vidieť medailu.“

Nikola: „Vyhrať majstrovstvá sveta je neopísateľný pocit, a preto sme si aj so spoluhráčkami dni po šampionáte užili.“

Po internete koluje video zo šatne, keď ste po postupe spoločne spievali pesničku od Kandráčovcov – Dva duby. Prečo práve táto pesnička? Bola vašou hymnou?

Martina: „Táto pesnička bola jednou z tých, ktorú poznala každá. Hlavne preto sa pustila, aby sa každá mohla zapojiť a oslavovať víťazstvo.“

Nikola: „Každý rok sa vyberá víťazná pesnička. Tentoraz to vyhrali Kandráčovci.“



Čo bolo podľa vás najväčšou príčinou vášho úspechu?