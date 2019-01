Bytčiansko bolo pre lyžiarov rajom. Na Straníku aj vo Varíne pomohla snehová nádielka

Pozreli sme sa na malé lyžiarske strediská v regióne. Niektoré zanikli, niektoré aj vďaka bohatej snehovej nádielke, hlásia výbornú sezónu. Zmapovali sme Kolárovice, Súľov, Veľké Rovné, Petrovice, Malý Straník, Varín ale aj Čičmany.

19. jan 2019 o 9:54 Michal Filek, Alexandra Janigová

REGIÓN. Malé lyžiarske strediská boli v minulosti na Bytčiansku takmer v každej dedinke. Posledných niekoľko zím však bolo takmer úplne bez snehu. A keďže len málokde majú zasnežovanie umelým snehom, lyžiarska sezóna tu vôbec nebola. Ba mnohé strediská zanikli.

Kolárovice – Čerenka

Najvyhľadávanejším a najväčším lyžiarskych strediskom v okrese Bytča bola bezpochyby Čerenka. Pre jej výhodnú polohu na severnej strane kopca sa tu dalo lyžovať až do mája. Bohužiaľ, už od roku 2001 sa tu nelyžuje. Je to už mnoho rokov, ale dodnes je to mnohým lyžiarom ľúto. Poslednými prevádzkovateľmi boli manželia Mrenovci, ktorí mali stredisko v prenájme od lyžiarskeho klubu z Považskej Bystrice.

„Prebrali sme to celé rozkradnuté, zdevastované. Boli sme však nadšení, dali sme to to dohromady, investovali sme do toho veľa peňazí, ale vrátilo sa nám len minimum,“ hovorí dnes, po rokoch Anna Mrenová.

Miestni obyvatelia boli na lyžiarske stredisko hrdí. Mrenovcom pomáhali, ako sa dalo. Pravda, až na jedného pána, ktorý mal dom hneď pod svahom. Práve on bol príčinou, prečo stredisko úplne zaniklo.