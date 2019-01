Na vrchole sa museli prestriedať, úspešný výstup oslávili opekačkou

Novoročný výstup na Žibrid má v Súľove dlhoročnú tradíciu. V sobotu 5. januára naň vystúpili už po 19-ty raz.

18. jan 2019 o 14:21 Michal Filek

SÚĽOV-HRADNÁ. Vrch Žibrid sa nad Hradnou týči do výšky 867 metrov nad morom. Pred výstupom sa partia nadšencov zišla pred kultúrnym domom už o desiatej ráno a po obligátnej spoločnej fotografii vyrazili vpred. Teplomer na požiarnej zbrojnici v tej dobe ukazoval dva stupne Celzia nad nulou a slabo snežilo.

„Po niekoľkodňovom snežení sme mali obavu, že chodník bude príliš zasnežený. Neviem, ako to bolo na čele, ale v polovici pelotónu už bol krásne vyšliapaný a cesta teda nebola obzvlášť náročná,“ hovorí zástupca starostu obce A. Smatana.

Prečítajte si tiež: Ako dieťa sa panicky bál búrok. Dnes predpovedá počasie

Pri kríži v sedle Patúcha si turisti urobili tradičnú zastávku na spoločnú fotografiu. Po nej už po hrebeni nasledoval výstup na vrchol Žibrida.

„Bohužiaľ, ten bol zahalený v hmle a viditeľnosť bola len niekoľko metrov, a tak sa nie všetci účastníci rozhodli šmykľavým chodníkov vyjsť až hore. Na vrchole sme sa postupne prestriedali a do vrcholovej knihy zapísali len názov a ročník výstupu s poznámkou, že zúčastnených je okolo 60 osôb. Pod vrcholom už nás čakal Š. Ostrochovský so svojou skupinou, ktorý pre nás založil oheň a pripravil opekačku. Na tomto mieste sme do kroniky menovite zapísali až 78 zúčastnených,“ prezradil Smatana.

Najstarším bol Vladimír Vokľa a najmladším 6-ročný Tomáš Boško. Na Budzogáň neskôr dorazila aj skupina s len trojročnou Emmou Molčíkovou. Tá však, samozrejme, až na Žibrid nepokračovala. Spomenúť treba aj Petra Kereša, Janku Smatanovú a Aďu Ostrochovskú, ktorí absolvovali všetkých 19 ročníkov, teda vrátane nultého, ktorý sa konal v roku 2000 na prelome tisícročí.

„Výstupu sa zúčastnil aj Robert Vukovic z Nového Sadu v Srbsku. Prišiel zo Senca, kde momentálne pracuje a stal sa tak jediným zahraničným účastníkom. Zúčastnili sa však turisti z Poproče, Trenčína, Lúk pod Makytou, Považskej Bystrice, Hôrok, Považskej Teplej, Jablonového a Rašova.

„V mene organizátorov by som sa rád poďakoval za hojnú účasť a tešíme sa na ďalšie podujatia v roku 2019,“ uzavrel Smatana.