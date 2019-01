So snehom zápasia aj múzeá, školy a sociálne domovy

Veľké množstvo snehu poškodilo aj dreviny v lesoparku v areáli Kysuckej galérie v Oščadnici a so snehom intenzívne bojuje niekoľko dní aj Oravské múzeum.

18. jan 2019 o 12:47 SITA

So snehovou kalamitou celý týždeň zápasí aj 24 zariadení Žilinského samosprávneho kraja. Trinásť škôl, sedem sociálnych domovov a štyri múzeá a galérie riešia problémy so zatekaním striech či poškodením odkvapových žľabov

„Niektoré sociálne zariadenia mali problém s dopravou, iné s hromadením snehu, ktorý nemajú kam vyvážať a bránia v úprave cesty pre záchranné vozidlá,“ informovala hovorkyňa žilinskej krajskej samosprávy Martina Remencová.



Veľké množstvo snehu poškodilo aj dreviny v lesoparku v areáli Kysuckej galérie v Oščadnici a so snehom intenzívne bojuje niekoľko dní aj Oravské múzeum. „Spod masy ťažkého snehu bolo potrebné oslobodiť národné kultúrne pamiatky - Hviezdoslavovu Hájovňu a Oravskú lesnú železnicu, kde na trať okrem snehu popadali aj stromy. Múzeum sa niekoľko dní nevedelo dostať ani do Goralskej drevenice na sedle Beskýd. Do odvolania je z bezpečnostných dôvodov pre verejnosť uzatvorený aj Oravský hrad,“ dodala Remencová.