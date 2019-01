Cyklista Martin Imrich obsadil druhé miesto na zimných dvojdňových pretekoch

Aj napriek dvom pádom sa žilinský cyklista postavil na stupne víťazov.

17. jan 2019 o 16:16 Tomáš Hládek

Uplynulý víkend pokračovalo populárne cyklistické podujatie Zimný Cyklonárez tretím ročníkom. Originálne zimné preteky sa dočkali po prvých dvoch rokoch výrazných zmien. V piatok bol pre pretekárov prichystaný nočný prológ, ktorého štart organizátori naplánovali na siedmu hodinu večer. Na nasledujúci deň čakala na pretekárov trať dlhá vyše 40 kilometrov s prevýšením atakujúcim 1500 výškových metrov. Okrem množstva snehu sa pretekári museli vyrovnať aj s teplotami, ktoré boli hlboko pod bodom mrazu. Na štarte nechýbal ani víťaz prvého ročníka Martin Imrich.

Pripravoval sa aj v žilinskom lesoparku

Jazda na snehu má svoje špecifiká, na ktoré sa v príprave zameral aj Imrich.

„Po snehu jazdím veľmi rád a rovnako sa snažím celoročne udržiavať v kondícii, takže s tým veľký problém nebol. Akurát pár dní pred podujatím som jazdil na bicykli o trošku viac. Napríklad, v žilinskom lesoparku sa dá aj napriek súčasnej kalamite pekne potrénovať. Ide najmä o to, získať akýsi cit pre sneh a hlavne odhad, čo si môžem s plášťami na snehu dovoliť. Stačí sa aj párkrát povoziť a hneď to potom ide lepšie,“ opisuje svoju prípravu na toto špecifické podujatie víťaz prvého ročníku Zimného Cyklonárezu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/JULd4o_PSgM

Pri súčasnej snehovej kalamite mohla byť príprava tratí pre organizátorov veľkou výzvou.

„Trať bola asi najviac preberaná téma, pretože všetko sa odohrávalo takmer stále vo výške okolo 1000 metrov nad morom v Nízkych Tatrách – konkrétne je zázemie pretekov v osade Železné (Železnô). Lenže organizátor si dal skutočne obrovské úsilie s úpravami. Výsledkom bol fakt, že sa na 99,9 percent tratí dalo jazdiť,“ hovorí na margo tratí Imrich.

Chvíľu viedol

Piatkový prológ odštartoval o siedmej večer vo veľkých mínusových teplotách.

„Na trase nočného prológu v dĺžke približne jedenásť kilometrov okolo osady Železné nechýbali ani rôzne prekážky na spestrenie, pričom sa štartovalo vo dvojiciach po minúte. V podstate šlo o to, mať dobrú pozíciu na sobotné preteky. Skončil som v nich nakoniec druhý. Celý „premotivovaný“ som to poriadne napálil po štarte a potom sa slušne trápil. Ale zážitok to bol neuveriteľný. Bolo asi mínus štrnásť, miestami sa ukázali aj hviezdy a všade sa pohybovali svetielka ostatných jazdcov,“ opisuje piatkový prológ Martin Imrich.

Do sobotných pretekov teda štartoval žilinský cyklista z druhej pozície so stratou minúty a trištvrte na lídra Kristiána Jánošíka. Žilinčana postihli počas sobotných pretekov dva pády.

„V sobotu som si už dal pozor a toľko sa nehnal, pričom som bol po úvodných kilometroch na prvom mieste. Ale víťaz Kristián Jánošík bol v kopci skutočne silný a neskôr ma dobehol. Chcel som ísť potom s ním, ale bolo to na mňa príliš a trochu som sa uvaril. V druhej časti už som mal naozaj pocit, že moje nohy sú úplne prázdne. Mal som aj dva pády, ale všetko bolo ako do perinky. Na snehu niekedy platí, že čím viac sa človek snaží, napríklad dohnať stratu a podobne, tým viac robí chyby,“ hodnotí svoje počínanie na trati vysoký bajker.

Preteky sú preteky a na snehu o to náročnejšie

Ako býva zvykom, aj na toto podujatie sa časť účastníkov prišla zabávať. Pretekári jazdiaci na celkové umiestnenie sa však nešetrili.

„Samozrejme, zábava je na prvom mieste, ale rozhodne sme sa nešetrili. Veď v nedeľu ma nohy boleli ako po šesťhodinovom maratóne. Ono to je vždy tak, že časť sa príde ponaháňať, časť sa príde hlavne prekonať, pričom ten pomer je, samozrejme, iný ako pri klasickej letnej akcii. Stále sú to ale preteky, kde chce človek dostať zo seba maximum. V takýchto zimných podmienkach je to však náročné,“ dodáva na margo pretekov druhý cyklista celkového poradia.

„Pri jazdení na snehu si skutočne nemáte kde oddýchnuť. V kopci sa neraz stane, že zrazu vbehnete do hlbšieho snehu, koleso prešmykne a spomalíte. Následne sa treba rozbehnúť a takto stále dookola. V zjazde sa zase treba stále sústrediť a udržiavať balans, pričom stále čakáte, kam vás to katapultuje. Výsledkom je, že v cieli máte skutočne dosť. Okolitý chlad tým pádom vôbec nevnímate,“ zakončuje Martin Imrich.

Víťazom sa stal Kristián Jánošík

Nad Imrichove sily bol len devätnásťročný Kristián Jánošík, ktorý sobotnú, vyše štyridsaťkilometrovú trať, absolvoval za dve hodiny a dvadsaťtri minút, vďaka čomu zdolal Imricha o päť a pol minúty. Tretie miesto patrilo Stanovi Chorvátovi, ktorý na víťazného Jánošíka stratil skoro deväť minút. Výborné umiestnenie zaznamenal jazdec tímu BIKEZA Tomáš Martinek, ktorý finišoval na siedmej pozícii so stratou približne sedemnásť minút na víťaza.

Výsledky:

1. Kristián Jánošík 2:23:11 hod., 2. Martin Imrich + 05:34 min., 3. Stano Chorvát + 08:50 min.