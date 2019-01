Cehlárika po dvojgólovom debute mrzela prehra

Tréner Bostonu Bruins sa po zápase zamýšľal, prečo žilinského rodáka nepovolali do NHL už skôr.

17. jan 2019 o 12:28 Dominika Mariňáková

ŽILINA/PHILADELPHIA. Trpezlivo čakal na svoju chvíľu a tá prišla. Odchovanec žilinského hokeja Peter Cehlárik odohral v noci zo stredy na štvrtok svoj prvý tohtosezónny duel NHL v drese Bostonu Bruins.

Na duel proti Philadelphii Flyers nastúpil v druhej útočnej formácii spoločne s Čechom Davidom Krejčím a Kanaďanom Jake-om DeBruskom. Po individuálnej stránke vyšiel 23-ročnému Cehlárikovi zápas výborne. Dvakrát skóroval a stal sa treťou hviezdou stretnutia. Bruins aj s Jaroslavom Halákom v bránke a kapitánom Zdenom Chárom však prehrali 3:4.

Dobrý pocit zo zápasu, no prehra mrzí

"Cítil som sa dobre. Naša formácia fungovala výborne, škoda, že sme to nedotiahli do víťazného konca," citoval po zápase Cehlárika oficiálny web súťaže. "Každý do toho vložil niečo svoje. Jake má ohromnú rýchlosť, takže sme sa snažili udržať puk v pásme a následne vymyslieť niečo smerom dopredu. Žiaľ, prehrali sme."

Cehlárik si vybojoval posun do NHL vďaka výbornej forme z predchádzajúcich dní. V uplynulých štyroch zápasoch za Providence Bruins v AHL nazbieral sedem bodov za päť gólov a dve asistencie. V nastolenom tempe pokračoval aj proti Flyers.

https://www.nhl.com/sk/video/embed/cehlarikov-prvy-gol-v-sezone/t-277542694/c-64986903?autostart=false

Premýšľajú, prečo ho nepovolali skôr

Žilinského rodáka po stretnutí chválil i tréner Bostonu Bruce Cassidy: "Bol excelentný, silný s pukom, urobil niekoľko dobrých ťahov a hral rozumne v strednom pásme. Primäl nás premýšľať, prečo sme ho nepovolali skôr."

Cassidy naznačil i možnú šancu pre Cehlárika na zotrvanie v prvom mužstve. No chce to čas: "Je to však len jeden zápas. Počkáme nejaký čas a uvidíme, či bude zapadať do našej zostavy. Boli by sme radi, ak by sme našli niekoho v našej organizácii, kto by konečne využil svoju príležitosť v prvom tíme. Je to stále mladý hráč a dúfame, že nám bude pasovať do kádra."



V predchádzajúcich dvoch sezónach odohral Cehlárik za Boston 17 zápasov s bilanciou 1+3. Najbližší zápas čaká Boston už vo štvrtok, na domácom ľade privíta St. Louis Blues.