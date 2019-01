Truc Sphérique a Rodinná Rozprávka. Ocenili najlepšie projekty

Najlepším projektom roka 2018 sa stal vzdelávací program pre školy Na vlastné oči.

17. jan 2019 o 7:29 Branislav Koscelník

ŽILINA. Koncert Emmy Drobnej i baletné predstavenie. Nadácia Kia Motors Slovakia v stredu vo veľkom štýle oceňovala najlepšie projekty i najaktívnejších dobrovoľníkov. Nadácia už po tretíkrát chcela vyzdvihnúť najzaujímavejšie nápady a najaktívnejšie občianske združenia, ktoré finančne podporuje.

Vlani naliala do viac ako dvesto projektov 1,8 milióna eur. Ich najväčším projektom bola príprava systému zdieľania bicyklov v Žiline, vybudovanie pumptrackovej trate na vodnom diele, podporovala zdravotnícke zariadenia, technické a jazykové vzdelanie v školách i škôlkach. Významným je dar sedemnástich vozidiel Slovenskému Červenému krížu.

Cesta k umeniu

Okrem vlastných aktivít podporuje nadácia aj neziskové organizácie. Spomedzi nich sa stal najlepším projektom roka 2018 vzdelávací program pre školy Na vlastné oči, ktorý spustilo združenie Truc sphérique v Novej synagóge. V hlasovaní verejnosti získalo najväčšiu priazeň.

Projekt sa snaží zoznámiť mladých ľudí s umením. Vďaka nemu prišlo na výstavy, dielne a za architektúrou, či históriou 3-tisíc detí zo škôlok, základných aj stredných škôl.

Cenu si prevzal Marek Adamov. Priznal sa, že do galérie po prvýkrát zablúdil, až keď začal robiť na projekte Stanice Záriečie. „Neprajem to nikomu, aby sa mu to stalo tak neskoro ako mne. Preto sa venujeme deťom. Kto nechodí do galérie ako dieťa, tak nebude chodiť ani ako dospelý. Skutočný vzťah k umeniu sa začína už v detstve.“

Marek Adamov z Truc sphérique drží v rukách cenu za najlepší projekt. (zdroj: BRANISLAV KOSCELNÍK)

154 dobrovoľníckych hodín

Za neziskovú organizáciu s najväčším prínosom pre verejnosť vyhlásili občianske združenie Rodinná Rozprávka. Neziskovka organizuje semináre a workshopy, ktoré pripravujú budúcich rodičov na príchod dieťaťa, ale ponúka aj aktivity pre rodiny s deťmi.

„Je to prvýkrát, čo nás niekto ocenil za desať rokov. Veľmi si to vážime a dodá nám to ďalšie sily do vytvorenia ďalších projektov a vytvárania príležitosti pre deti,“ povedala po prevzatí ocenenia zakladateľka združenia Zuzana Bikárová.

Cenu si prevzala aj Mária Čičková. Stala sa najaktívnejším dobrovoľníkom. Počas roka odpracovala na rôznych projektoch 154 hodín prevažne v o združení Rozum a cit, ako laktačná poradkyňa a v rámci iniciatívy Naše mesto.

Plány

„Žijeme v rýchlom svete, kde sú väčšinou všetci zaneprázdnení vlastnými životmi. Málokedy má človek čas zastaviť sa a pomôcť niekomu v ťažkej situácii. Napriek tomu sa na svete ľudia, ktorí radi pomôžu,“ povedal pri odovzdávaní filantropických cien nový prezident spoločnosti Kia Motors Slovakia Kyong-Jae Lee.

Spresnil, že od roku 2004 prerozdelili 10 miliónov eur. „Veríme že naše projekty prispeli k tomu, aby sa z tohto regiónu stalo lepšie miesto na život.“

Nadácia automobilky chce v tomto roku pokračovať v podpore vzdelávania detí. Opäť chystajú letnú anglickú univerzitu i distribúciu technických hračiek a pomôcok pre školy. V pláne je budovania športových areálov. Po Žiline vybudujú pumptrack aj v Martine. Výzvou je žilinský bikesharing, ktorý spustia do prevádzky na jar.