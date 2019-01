Sneh trápi viac ako 70 obcí a miest, pomáhajú vojaci zo Žiliny

V súvislosti so snehovými prehánkami je na území Žilinského kraja vyhlásená mimoriadna situácia vo viac ako 70 samosprávach.

16. jan 2019 o 8:58 SITA

ŽILINA. V súvislosti so snehovými prehánkami je na území Žilinského kraja vyhlásená mimoriadna situácia vo viac ako 70 samosprávach.

Prečítajte si tiež: Kamión v priekope, tatra v rodinnom dome. Z okolia Žiliny hlásia problémy

V obciach Oravská Lesná a Novoť v okrese Námestovo pomáhajú vojaci zo Žiliny a z Martina pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity. Na miesto prišiel aj minister obrany SR Peter Gajdoš, aby osobne preveril, akú ďalšiu pomoc môžu miestnym obyvateľom Ozbrojené sily SR poskytnúť. „Je dôležité, aby občania vedeli, že sa na vojakov môžu spoľahnúť a v prípade mimoriadnych situácií, ako je táto, s nimi môžu počítať. Aj z tohto dôvodu sme vydali nariadenie, aby sa zástupcovia ozbrojených síl zúčastňovali na zasadnutiach krízových štábov,“ povedal minister.



Ako uviedol prednosta žilinského okresného úradu Michal Lavrík, v okrese Námestovo sú situáciou najviac postihnuté práve obce Oravská Lesná a Novoť. „V tejto chvíli si preto vyžadujú najväčšiu starostlivosť,“ dodal s tým, že profesionálni vojaci sú pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie veľmi nápomocní.



Nasadenie profesionálnych vojakov a ich techniky ocenili aj zástupcovia postihnutých obcí, pretože v rámci svojich kapacít nemohli situáciu sami zvládnuť.



Veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia Žilina Miroslav Gardlo informoval, že jednotka je pripravená pomáhať s riešením kalamitnej situácie tak dlho, ako to bude potrebné. „Nasadili sme hotovostnú jednotku spolu s technikou, pričom v stredu očakávame nasadenie ďalších síl a prostriedkov. Budeme posilnení o materiálovú výzbroj, napríklad snežnice, aby sme boli schopní dostať sa aj k občanom, ktorí zostali odrezaní od pomoci. Pre tento účel nasadíme aj zdravotníckych špecialistov,“ spresnil.



Profesionálni vojaci sú podľa hovorkyne rezortu Danky Capákovej pripravení zasiahnuť aj v ďalších obciach a mestách, v prípade, že si to situácia vyžiada.



V súvislosti so snehovými prehánkami je na území Žilinského kraja vyhlásená mimoriadna situácia vo viac ako 70 samosprávach. Ide o všetky obce v okrese Kysucké Nové Mesto, Námestovo a Čadca a žilinské obce Lutiše, Belá, Terchová, Lysica, oravské obce Pucov, Pribiš, Zázrivá, obce Šútovo, Pohradie a Ratkovo v okrese Martin a Šútovo pri Ružomberku.