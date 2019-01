Vlci ukončili sériu prehier a vyhrali v Košiciach

Rozhodujúci samostatný nájazd premenil Juraj Milý.

15. jan 2019 o 20:10 Tomáš Hládek

HC Košice – MsHK Žilina 4:5 po sn. (0:1, 2:1, 2:2 – 0:0)

Góly: 26. Suja (Nagy, Kafka), 39. Suja (Nagy, Spilár), 47. Petráš (Brophey, Kafka), 54. Spilár (Nagy, Suja) – 20. Milý (Jenčík, Hvila), 35. Hrazdíra (Beránek, Dlugoš), 41. Hvila (Kučný, Huna Ru.), 60. Jankovič (Kučný, Hvila), rozhodujúci s. nájazd Milý. Rozhodovali Orolin, Nagy – Šoltés, Muzsik, 2515 divákov. Vylúčení: 4:5.

KOŠICE: Škorvánek – McDowell, Šedivý, Koch, Pulli, Michalčin, Dudáš, Cibák – Spilar, Suja, Nagy – Lušňák, Galamboš, Hričina – Klíma, Ignatuškin, Petráš – Žitný, Brophey, Jokeľ – Kafka.

ŽILINA: Fučík – Kučný, Matejka, Piegl, Turian, Dlugoš, Bagin, Jankovič, Hudec M. – Hvila, Jenčík, Ru. Huna – Rehák D., Surovka, Milý – Hrazdíra, Podešva, Beránek – Coma, Ondruš, Mendrej.

Žilinčania cestovali na východ bez pätice zranených útočníkov a šancu v zostave dostal konečne aj juniorský reprezentant Dlugoš. Košičania Žilinčanov nešetrili a už v tretej minúte musel riešiť Petrášov forhendový blafák Fučík, ktorý dostal v bráne prednosť pred Mikolášom. O tri minúty pohrozil najskôr Šedivý a po ňom aj Pulli, no skóre sa nemenilo vďaka výbornému Fučíkovi. V závere tretiny hrali hostia presilovku, ktorú po neprehľadnej situácii pred Škorvánkom využil Milý – 0:1.

Oceliari hrali v úvode druhého dejstva presilovku o dvoch hráčov. Fučík najskôr chytil nemožné, keď hokejkou vyrazil puk mieriaci do brány. O pár sekúnd však zakončenie Suju prešlo so šťastím za jeho chrbát a bolo vyrovnané. Následne sa rútil na Fučíka Nagy, ale žilinský brankár vychytal aj najproduktívnejšieho hráča Tipsport ligy. Hostia sa však opäť ujali vedenia a z minima vyťažili maximum. V 35. minúte si domáci nepostrážili Hrazdíru a ten druhým gólom v sezóne prekonal Škorvánka. O tri minúty bolo 2:2, keď Fučíka druhýkrát v zápase prekonal Suja. V závere tretiny putoval na trestnú lavicu Nagy a hostia tak vstupovali do tretej časti hry presilovou hrou.

Vlkom sa podarilo presilovku využiť po 27 sekundách, keď vypálil Hvila a Škorvánek uvidel puk až v sieti. Trinásť minút pred koncom našiel Brophey spoza brány krásnou prihrávkou nepochopiteľne nepokrytého Petráša pred Fučíkom a žilinský brankár bol absolútne bez šance na úspešný zákrok – 3:3. Vlci pri vylúčení Petráša dusili domácich dve minúty v pásme, no gól sa im streliť nepodarilo a navyše ihneď za rovnovážneho stavu hrali vlci šiesti a domáci šli do presilovky. Inkasovaný gól asi najlepšie odzrkadlil sezónu vlkov. Spilárovi strela absolútne nesadla a pomaly sa pohybujúci puk prešiel po zemi popod Hunu až za zaskočeného Fučíka – 4:3. Vlci hrali v záverečných minútach presilovku, no vyrovnať sa im nepodarilo. Desať sekúnd pred koncom pri hre bez brankára vystrelil z pravého kruhu Jankovič a vymietol pavučinu Škorvánkovej brány.

Predĺženie začali aktívnejšie domáci, avšak Fučík bol pozorný. Aj následne košická trojica poriadne točila hostí v ich pásme, no do zakončenia sa domáci nedostávali. Minútu pred koncom predĺženia sa individuálne presadil Spilár, ale namieril len do Fučíka. V záverečných sekundách sa šikovne presadil po pravej strane Huna a Dudáš musel hasiť vzniknutú situáciu faulom. Nasledovalo trestné strieľanie Hunu, ktorý však Škorvánka neprekonal. Po následnom buly sa zabudol v útočnom pásme Surovka a po bombe Šedivého zvonila ľavá žrď. Nasledovali samostatné nájazdy. Za hostí premenili nájazdy Hvila, Milý aj Jenčík, za domácich bol úspešný len Spilár, a tak vlci získali v Košiciach dva body.