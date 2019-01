Ak to nie je nevyhnutné, na cestu sa nevydávajte, vyzýva polícia

Policajti v Žilinskom kraji dnes zaevidovali už viacero dopravných kolízií.

15. jan 2019 o 15:49 SITA

Policajti v Žilinskom kraji dnes zaevidovali už viacero dopravných kolízií. V súvislosti s nepriaznivým počasím v kraji policajti monitorujú najmä hlavné cestné ťahy a prijímajú potrebné opatrenia. Ako agentúru SITA informoval žilinský policajný hovorca Radko Moravčík, hlavné ťahy a horské priechody sú zatiaľ prejazdné s obmedzením, na Makove evidujeme problémy s prejazdom kamiónov.

Prečítajte si tiež: Kamión v priekope, tatra v rodinnom dome. Z okolia Žiliny hlásia problémy

Polícia vodičov vyzýva, aby jazdili opatrnejšie a rýchlosť prispôsobili stavu vozovky. Dodržiavať by mali aj väčšie vzdialenosti medzi vozidlami a rešpektovali pokyny policajtov, ktorí riadia a usmerňujú premávku.



Šoférom zároveň odporúčajú, aby sa pokiaľ to nie je nevyhnutné, nevydávali na cestu, sledovali aktuálnu predpoveď a nepodceňovali výstrahy. Ak už musia cestovať, do auta by si mali pribaliť aj tekutiny a najmä, aby mali dostatok paliva v nádrži. Na cestách musia počítať so zhustenou premávkou, či zdržaním a ak sú viazaní časom, mali by vyraziť na cestu skôr.