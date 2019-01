Žilinčania hostili favorizovanú Pinerolu Bratislava

Futsalisti MŠK odohrali s druhým mužstvom tabuľky vyrovnanú partiu.

14. jan 2019 o 13:34 Tomáš Hládek

MŠK Žilina futsal – Pinerola Bratislava 2:5 (1:3)

Góly: 3. Ďuratný, 29. Koleno – 9. Čeřovský, 10. a 16. Štefaňák, 27. a 35. Rick. Rozhodovali Botka a Behančín, 250 divákov. ŽK: Rick, Zaťovič (PINEROLA BRATISLAVA).

MŠK ŽILINA: Kavčák – Ostrák, Gábor, Ševčík, Ďuratný, Koleno, Gavrilov, Belaník, Planeta.

PINEROLA: Herko - Rick, Bruno, Victor De Souza, Kozár, Mimi, Kyjovský, Halás, Čeřovský, Štefaňák, Zaťovič.

Zverencov Mariána Ondrúšeka čakal po vianočnej prestávke súper z kategória najťažších, keď do Žiliny pricestovali futsalisti bratislavskej Pineroly. Outsider zápasu začal zápas priam ideálne. V tretej minúte vybojoval loptu Ďuratný a tvrdou strelou z približne desiatich metrov prekonal Herka v bráne hostí. Žilinčania hrali nasledujúce minúty vyrovnanú partiu s favoritom súťaže. Domácich môže mrzieť výpadok v polovici prvého dejstva. V deviatej minúte sa najskôr poľahky po pravej strane presadil Čeřovský a vyrovnal. O pár sekúnd sa po zle zahranom rohu domácich dostal do zakončenia z ľavej strany Štefaňák a ten prekvapil Kavčáka v bráne MŠK. V dvanástej minúte mohol po rohu vyrovnať Ševčík, no svoje zakončenie poslal vedľa. O dve minúty mohli hostia viesť o dva góly, ale zakončenie Mimiho zastavil na bránkovej čiare Planeta. Štyri minúty pred koncom prvého polčasu zostal sám pred Kavčákom Štefaňák a ten elegantným lobom navýšil vedenie Bratislavčanov. V závere polčasu vyrazil Kolenovu strelu s námahou Herko.

Úvodné minúty druhého polčasu patrili domáci, no zakončenia Kolena a Planetu gólom neskončili. V 23. minúte takmer prekvapil Herka Ďuratný, keď jeho strela z vlastnej polovice obtrela brvno. Následne spálil tutovku Gavrilov. Domáci za nevyužité šance pykali, keď v 27. minúte zakončil rýchlu kombinačnú akciu Rick – 1:4. O dve minúty opečiatkoval ľavú žrď domácej brány Kyjovský. Z následnej akcie sa presadil individuálne po ľavej strane Koleno a strelou ľavačkou znížil – 2:4. Päť minút pred koncom zápasu dal definitívu výsledku po Mimiho nahrávke z ľavej strany Rick. Pinerola prekvapenie nepripustila a v Žiline zvíťazila.

Miroslav Gibala (MŠK Žilina futsal): Zápas sme začali dobre, keď sme sa ujali vedenia. Dostali sme však lacné góly po individuálnych chybách, ktoré umožnili súperovi otočiť priebeh zápasu. Pinerola mala v niektorých fázach zápasu herne navrch, ale veľa vyložených šancí si hostia vypracovať nedokázali. Tretí gól sme dostali po nacvičenom signály. V podstate, aj ďalšie dva góly prišli po ich veľmi dobre zahratých signáloch. My sme sa bili o výsledok, no na body to nestačilo. S výkonom a prístupom hráčov sme spokojní. Do ďalších zápasov proti Trnave a Leviciam pôjdeme s cieľom zvíťaziť.“

Ostatné výsledky: Levice – B. Bystrica 6:3, Bíli Andeli – Barabéri 8:0, Wild Boys – Lučenec 2:3, Makroteam mal voľno.

Program 15. kola: Lučenec - ŠK Makroteam Žilina, Banská Bystrica - Wild Boys, Pinerola - Bíli Andeli, Barabéri - Levice, MŠK Žilina futsal má voľno.

1. Lučenec 13 12 0 1 88:28 36

2. Pinerola 12 11 0 1 73:22 33

3. Makroteam 12 6 4 2 62:48 22

4. Wild Boys 12 6 1 5 41:28 19

5. B. Bystrica 13 4 2 7 60:77 14

6. Bíli Andeli 13 4 1 8 43:58 13

7. Levice 12 4 1 7 29:52 13

8. MŠK Žilina 13 2 4 7 38:63 10

9. Barabéri 12 0 1 11 19:77 1