Najlepší rozhodca žehlil košeľu na poslednú chvíľu

Oblastný futbalový zväz Žilina vyhlasoval v piatok večer po sedemnásty raz Jedenástku roka.

14. jan 2019 o 7:10 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu, sa v piatok 11. januára ocitol v Žiline. Krajské mesto na severe Slovenska bolo ďalšou zastávkou na jeho tohtoročnej pomyselnej plesovej púti.

„Začal som pred týždňom v Banskej Bystrici. Nasleduje Žilina, Bratislava, Trnava a potom ma čaká ešte niekoľko nefutbalových plesov,“ prezradil na plese Oblastného futbalového zväzu (ObFZ) Žilina, ktorého súčasťou bol aj 17-ty ročník vyhlásenia Jedenástky roka.

Do Žiliny podľa vlastných slov chodí rád, nachádza tu dobré prostredie a kamarátov. Na utužovanie priateľských vzťahov bola zameraná i piatková akcia: „Na futbale je napätie, aj keď si to aktéri po zápase vydiskutujú. Ale toto je taká platforma, keď sa inak oblečú, hrá hudba a porozprávajú sa inak, ako počas súťažného ročníka. Myslím si, že je to nesmierne dôležité.“

Prečítajte si tiež: Atletická tradícia môže pokračovať vďaka deťom

Náročná príprava na ples

Okrem Jedenástky roka si ocenenia prevzali aj najlepší strelci oblastných súťaží v minulej sezóne, najlepší tréneri v mužskej i mládežníckej kategórii a rovnako aj najlepší muž s píšťalkou. Tým sa stal Martin Matula.