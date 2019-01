Vlci vyšli z dôležitého zápasu proti Liptovskému Mikulášu strelecky naprázdno

Strata na predposledné miesto je už dvanásť bodov.

13. jan 2019 o 17:19 Tomáš Hládek

MHk Liptovský Mikuláš – MsHK Žilina 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Góly: 2. Kriška (Huna Ró., Nemec J.), 11. Uhrík (Huna Ri., Piatka), 17. Sukeľ J. (Tamáši, Uram), 57. Huna Ró. (Huna Ri., Nemec J.). Rozhodovali Štefik, Kalina – Stanzel, Gajan st., 212 divákov. Vylúčení: 7:4.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Hollý – Kurali, Nemec J., Nádašdi, Bača, Lenďák, Mezovský, Fereta – Kriška, Huna Ri., Huna Ró. – Uram, Tamáši, Varga R. – Števuliak, Piatka, Sukeľ J. - Žiak, Uhrík.

MSHK ŽILINA: Mikoláš (17. Fučík) – Kučný, Turian, Piegl, Matejka, Dubeň, Bagin, Hudec M. – Hvila, Jenčík, Huna Ru. – Rehák D., Surovka, Milý – Barta, Podešva, Beránek – Mendrej, Hrazdíra, Ondruš.

Prečítajte si tiež: Po týždni prípravy čelili českému prvoligistovi

Dôležitý zápas v Spišskej Novej Vsi proti Liptovskému Mikulášu začali vlci priam katastrofálne. V druhej minúte si jeden z hráčov Žiliny pri snahe vyhodiť puk dal vlastný gól – 1:0. Vlci mohli vyrovnať v presilovke, no v nej sa výraznejšie presadiť nedokázali. Ihneď po oslabení našiel Richard Huna Uhríka a Mikoláš bol bez šance – 2:0. O dve minúty mohol znížiť Barta, no vo veľkej šanci neuspel. V 17. minúte nechali žilinskí obrancovia opäť nepokrytého hráča pred Mikolášom. Tamáši Jakuba Sukeľa uvidel a Mikoláš bol opäť v roli štatistu – 3:0. Mladý brankár mal toho evidentne dosť a prenechal miesto v bráne Fučíkovi.

Druhá tretina góly nepriniesla. Vlci síce hrali až tri presilové hry, no Liptáci dobre bránili a vlci sa presadiť nedokázali. Naopak, domáci mohli v závere druhého dejstva pridať ďalšie dva góly. Najskôr po návrate z trestnej lavice pohrozil po prečíslení Róbert Huna, ale gól nedal. V 39. minúte sa do deravej žilinskej obrany dostala do prečíslenia ďalšia dvojica hráčov Mikuláša, ale Tomáši strieľal len do Fučíka.

Tretiu časť hry začal výborným zákrokom brankár Fučík, ktorý v tutovke vychytal Jakuba Sukeľa. Žilinské snahy o zdramatizovanie zápasu pribrzdili vylúčenia Dubeňa, Rudolfa Hunu a Kučného. Medzi buzzubo pôsobiacimi vlkmi vynikal aktivitou len Rudolf Huna, ktorý viackrát Hollého ohrozil. Osem minút pred koncom hrali Žilinčania presilovku pri vylúčení Krišku. Väčší tlak si hostia vypracovali až v závere početnej výhody, no Beránek trafil Hollého len do masky. Definitívu výsledku dal pri Turianovom vylúčení Róbert Huna, ktorý vymietol pavučinu v pravom hornom rohu Fučíkovej brány. Vlci sa tak v dôležitom zápase strelecky nepresadili.