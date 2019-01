Po týždni prípravy čelili českému prvoligistovi

Cez polčas tréner Jaroslav Kentoš vymenil všetkých hráčov v poli.

13. jan 2019 o 9:59 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Prvý týždeň prípravy zavŕšili futbalisti MŠK prípravným stretnutím proti českému celku SFC Opava. Z pôvodného dvojzápasu sa napokon stal iba jeden duel, preto tréner Jaroslav Kentoš zarotoval zostavou a v priebehu zápasu poslal na ihrisko 21 hráčov vrátane brankára.

„Dali sme šancu všetkým hráčom, ktorí v uplynulom týždni s nami pracovali. Bolo zaujímavé sledovať, ako zvládajú vysoké tréningové zaťaženie. Išlo o prvý zápas zhruba po mesiaci, chýbalo nám päť hráčov, ktorí bolo v reprezentačnej dvadsaťjednotke. Vzhľadom na to, že chalani za ten týždeň zvládli dosť veľký objem, bol zápas celkom slušný,“ hodnotil kormidelník šošonov po stretnutí.

Možnosť ukázať sa v dobrom svetle teda mali aj viacerí mladíci z Akadémie. Ako s ňou naložili? „Bolo tam veľa pozitívnych aj negatívnych vecí. Neboli sme zvedaví na super kvalitu, ale skôr na to, ako sú hráči odolní. Verím, že pre našich mladých to bude dobrá skúsenosť. Prežili na vlastnej koži zápas proti prvoligovému českému tímu. Verím, že to zúročia vo svojej ďalšej kariére.“

Jedným z týchto futbalistov bol aj Roland Gerebenits: „Myslím si, že sme na ihrisku odovzdali maximum. To, čo nám ostalo v silách z posledného týždňa. Zápas ukázal dosť vecí, ktoré môžeme zlepšiť.“

Prečítajte si tiež: VIDEO: Vavrovu bombu vyhlásili fanúšikovia Kodane za gól roka

Žilina napokon prehrala najtesnejším rozdielom, víťazný gól strelil v 19. minúte Manzia. Domácim sa nepodarilo vyrovnať, hoci mali viacero sľubných šancí. „Chýbala nám možno futbalová šťastena. Niektoré situácie sme mohli lepšie dotlačiť po krajoch a dať to pred bránu, lebo v šestnástke nás bolo dosť,“ zamyslel sa Gerebenits.

MŠK Žilina – SFC Opava 0:1 (0:1)

Gól: 19. Manzia, ŽK: 74. Holúbek. Rozhodoval Vachan.

Zostava MŠK (prvý polčas): Holec - Majdan, Kaša, Minárik, Sluka - Káčer (C), Fazlagić, Diaz - Anang, Balaj, Mihalík.

Zostava MŠK (druhý polčas): Holec - Suľa, Moško, Kopas, Holúbek - Ďuriš, Pečovský (C), Myslovič - Rusnák, Gerebenits, Petrák.

OPAVA: Fendrich (46. Šrom) - Helebrand, Židek (46. Radič), Řezníček, Zavadil (46. Souček), Hrabina, Rychlý, Manzia (64. Socha), Zapalač (46. Stáňa), Jurečka, Juřena (81. Ščudla).