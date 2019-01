V zápase proti Nitre padlo desať gólov

Do zostavy Žiliny sa vrátil Filip Ondruš.

11. jan 2019 o 19:52 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – HK Nitra 4:6 (0:2, 1:0, 3:4)

Góly: 37. Hvila (Kučný, Podešva), 52. Podešva (Beránek, Dubeň), 53. Jenčík (Hvila), 60. Jenčík (Huna Ru.) - 7. Blackwater (Lantoši), 10. Pupák (Lantoši, McCormack), 45. Buček (Lantoši, Scheidl), 47. Hrušík (Buček, Pupák), 58. Buček (Bortňák), 60. Blackwater. Rozhodovali Adamec, Kalina – Smrek, Gajan st., 529 divákov. Vylúčení: 4:3.

MSHK ŽILINA: Mikoláš (47. Fučík) – Turian, Kučný, Piegl, Matejka, Dubeň, Bagin, Mendrej, Hudec M. – Hvila, Jenčík, Huna Ru. – Rehák D., Surovka, Milý - Barta, Podešva, Beránek – Ondruš, Hrazdíra, Valášek D.

HK NITRA: Šimboch – Mezei, McCormack, Korím, Morrison, Pupák, Versteeg M., Sloboda, Hvizdoš – Lontoši, Slovák M., Blackwater – Scheidl, Kollár A., Fominykh – Buček, Bortňák, Rapáč B. – Hrušík, Čaládi, Pätoprstý.

Prečítajte si tiež: Bitka tabuľkových súperov dopadla lepšie pre Svit

Vlkom sa vrátil po vyše mesačnej pauze do zostavy Filip Ondruš. Prvýkrát pohrozili vlci v piatej minúte, keď sa po pravej strane klziska presadil Milý, no Šimboch bol pozorný. O dve minúty vybojoval puk pri mantinely Blackwater, posunul ho Lantošimu, ten puk nahodil a po Blackwaterovom teči hostia viedli – 0:1. Onedlho hrali Nitrania presilovku po faule Bartu. V presilovke vystrelil od modrej Lantoši, puk tečoval Pupák a Mikoláš bol bez šance – 0:2. Domáci pôsobili poriadne zaskočene a Nitra ich následne viackrát zavrela vo vlastnom pásme. Vlci sa v závere tretiny oklepali a ohrozili Šimbocha, najmä aktívny Hrazdíra.

Žilinčania hrali v úvode druhej časti hry presilovku, no Nitrania dobre bránili a domácim zabránili vážnejšie ohroziť Šimbocha. Po presilovke pálil zo sľubnej pozície Barta, ktorý však Šimbocha strelou švihom neprekonal. V 25. minúte mal veľkú šancu na navýšenie vedenie Branislav Rapáč, no puk poslal mimo brány. Sedem minút pred koncom druhej časti hry sa uvoľnil Hrušík, ale Mikoláš pekným zákrokom svoj tím podržal. V závere druhého dejstva hrali vlci presilovku piatich proti trom. V nej vypálil z prvej Hvila a vymietol pavučinu v ľavom hornom rohu Šimbochovej brány – 1:2.

Úvodné dve minúty tretieho dejstva patrili aktívnej Nitre. Následne pohrozili aj vlci, keď strieľal niekoľkýkrát v zápase Beránek. Corgoni mohli viesť o dva góly, no žilinský odchovanec v nitrianskom drese Lantoši svoje pekné sólo gólovo nezakončil. Nitrania využili aj druhú presilovku v zápase, keď po kombinačnej akcii prekonal Mikoláša Buček – 1:3. Hneď na to fauloval Dubeň a Nitrania hrali tretiu presilovku v zápase. Po presilovke sa dokorčuľoval odrazený puk Hrušík, ktorý z prvej vystrelil a rozdiel v skóre bol trojgólový. Mikoláša po tomto góle vystriedal v bráne Tomáš Fučík. Pri vylúčení Hrazdíru sa prepracoval pred Šimocha Rudolf Huna, ale žilinský kapitán neznížil. V 52. minúte pekne zakombinovala tretia žilinská formácia a Podešva presnou strelou vykresal iskierku nádeje pre žilinských hokejistov. O minútu sa z rohu klziska vybral pred bránu Jenčík a bekhendovým zakončením znížil na rozdiel jedného gólu – 3:4. V 58. minúte nahodil puk na Fučíka Bortňák, žilinský brankár ho vyrazil len pred seba a Buček zaznamenal z dorážky piaty gól hostí. V záverečnej minúte vyrobil obrovskú chybu Buček, puk mu zobral Huna a jeho strelu dorazil do brány Jenčík – 4:5. Žilinčania následne skúsili hru bez brankára, no po lacnej strate puku spečatil víťazstvo Nitry Blackwater.