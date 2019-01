Žilinskí predškoláci dostávajú dotáciu na obedy

Rodičia na jeden obed doplácajú necelých desať centov.

11. jan 2019 o 11:04 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Od prvého januára tohto roka vstúpila do platnosti novela zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce. Začiatkom decembra ju schválil parlament a deti v posledných ročníkoch materských škôl vďaka nej dostávajú dotácie na školské obedy. Toto opatrenie platí od začiatku roka aj pre žilinských predškolákov.

„Dotácia je vo výške 1,2 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Stravná jednotka v žilinských materských školách je však vo výške 1,29 eura, preto musia zvyšok doplatiť rodičia. Suma na stravu je pritom 1,19 eura, zvyšných 10 centov sú režijné náklady. Rodičia teda doplácajú len za réžiu,“ informuje Barbora Zigová, hovorkyňa mesta.

Na jeden obed doplácajú deväť centov

„Keďže stravná jednotka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina podľa platného VZN č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 1,29 eura, rodičia predškolákov hradia od 1. januára len doplatok vo výške 0,09 eura za každý odobratý obed,“ informovala vedúca odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline Viera Popluhárová.

Doplatok je podľa nej mesto povinné žiadať, pretože v opačnom prípade by porušilo platné VZN mesta, v ktorom sú stanovené stravovacie pásma pre všetky kategórie detí a žiakov. „Pre deti materských škôl máme stanovenú stravnú jednotku 1,29 eura, ktorú uhrádza zákonný zástupca. Keďže štát dáva 1,20 eura, zákonný zástupca musí doplatiť 0,09 eura,“ vysvetlila Popluhárová. Ak by si vzal doplatenie týchto rozdielov na plecia zriaďovateľ, teda mesto Žilina, mestskú kasu by to vyšlo na jeden školský rok 14 724 eur.

Mesto chce obedy zadarmo

„Musíme sa držať platných nariadení a navyše nechceme znížiť kvalitu stravovania, preto tento doplatok naše školy vyberajú. Budeme však rokovať o ďalších možnostiach ako by sa dalo zabezpečiť, aby tento zvyšok rodičia uhrádzať nemuseli a aby avizované obedy zadarmo platili aj pre žilinských predškolákov,“ zdôraznil primátor mesta Peter Fiabáne.