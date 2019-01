Ján Stehlík: Prevzatiu letiska musí predchádzať odborná diskusia

V závere uplynulého roka sme vás informovali o zámere žilinskej VÚC na získaní žilinského letiska do svojho majetku. Bývalý predseda predstavenstva Letiskovej spoločnosti Žilina Ján Stehlík je však presvedčený, že by sa to nemalo robiť unáhlene.

9. jan 2019 o 10:24 Michal Filek

Letisko Žilina. (Zdroj: PETITPRESS)