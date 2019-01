Tibor bez domova zahynul v plameňoch

Tesne pred Vianocami zahynul vo svojej drevenej búde 58-ročný Tibor. Jeho príbytok zachvátili plamene a on uhorel. Tibor bol muž bez domova. Zohrievať sa chodil do KC Stanica, kde mu pomáhali, ako vedeli. Nestačilo to.

8. jan 2019 o 14:08 Michal Filek

Smrť Tibora viacerých zasiahla. Spomínajú si na neho ako na inteligentného človeka, ktorý rád komunikoval s ľuďmi.(Zdroj: ARCHÍV M.K.)