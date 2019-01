Nevyjsť z cviku

Kým si naši dobre zaplatení parlamentní poslanci neuvedomia, čo schválili, a paragraf nezrušia, nenadávajte na primátorov a poslancov, že vám chodník neodhrnuli.

8. jan 2019 o 13:49 Michal Filek

Žijeme v právnom štáte a zákony sa majú dodržiavať. Iste. Ale na Slovensku to často vyzerá ako ilúzia. Parlament minulý rok schválil zákon, podľa ktorého majú samosprávy vykonávať zimnú údržbu aj na chodníkoch, ktoré nemajú vo svojom majetku alebo v správe.

Zákonodarcovia paragraf schválili v situácii, keď každoročne (teda v prípade, že na Slovensko dorazí zima), počúvame sťažnosti obyvateľov na pomalú zimnú údržbu a populárne sa stávajú vtipy, ako opäť tento rok cestárov zaskočilo, že v zime sneží.

Prečítajte si tiež: Mimoriadna situácia zostáva v siedmich obciach

Princíp je však prostý: Ak intenzívne niekoľko dní sneží, posýpacie a odhŕňacie autá nemôžu byť v každom momente na každom mieste. Preto je logické, že nemôže byť v jednom momente celé mesto bez snehu. Ak im však pribudne do vienka popri dlhých kilometroch ciest, ešte aj starostlivosť o 220 km chodníkov, buď najmú na ich upratovanie ďalšie čaty zamestnancov (čo bude stáť dvojnásobok peňazí, než koľko dávali na zimnú údržbu doteraz a uberú inde. Napríklad sa bude menej svietiť?), alebo zákon jednoducho odignorujú. Pretože ten zákon je jednoducho nevykonateľný.

A to sa ešte nájdu aj takí „dobráci“, ktorí na sociálnych sieťach škodoradostne uverejňujú fotografie neodhrnutých chodníkov. A pritom štát ešte stále od občanov vyžaduje rôzne potvrdenia, ktoré majú štátne orgány k dispozícii. Iste to poznáte, idete na úrad niečo vybaviť a radšej to vzdáte, lebo od vás vyžadujú množstvo tlačív. No, dnes už nemusíte zúfať. Namiesto odhŕňania a solenia chodníka pred domom môžete ušetrený čas využiť na chodenie po úradoch. V prípade chodníkov však prosím o trpezlivosť. Kým si naši dobre zaplatení parlamentní poslanci neuvedomia, čo schválili, a paragraf nezrušia, nenadávajte na primátorov a poslancov, že vám chodník neodhrnuli. Radšej to urobte sami, aspoň nevyjdete z cviku!