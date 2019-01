Na prvom tréningu MŠK chýbali len sokolíkovia

Klub opustil Aleksander Šušnjar.

7. jan 2019 o 19:55 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Pracovné povinnosti po nedávnych sviatkoch už začali aj hráčom MŠK Žilina. V pondelok 7. januára sa zišli na štadióne pod Dubňom na prvom spoločnom tréningu v roku 2019.

„Všetci sú tu, chýba akurát Saša Šušnjar, ktorý s nami nebude pokračovať. Neuplatnili sme si na neho opciu, pripojil sa k Boleslavi,“ oznámil novinárom hlavný tréner Jaroslav Kentoš.

V kabíne chýbala aj pätica mladíkov. Samuel Petráš, Kristián Vallo, Martin Gamboš, Michal Tomič a Róbert Boženík sú totiž aktuálne na zraze Slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov, ktorú pod vedením Adriána Guľu čakajú prípravné zápasy s Istanbulom a Uzbekistanom.

„V tomto je to pre nás trošku špecifické. Piati naši hráči sú na zraze dvadsaťjednotky, pripoja sa k nám až pred sústredením v SAE,“ povedal na margo reprezentantov Kentoš.

Vyhrievaný trávnik je pripravený

Šošoni odštartovali zimnú prípravu v domácich podmienkach. V druhom týždni sa zo Slovenska presunú do Spojených arabských emirátov, kde ich čakajú tri stretnutia so zahraničnými mužstvami. Celkovo ich odohrajú šesť.

„Sneh pre nás nie je až taký veľký problém, keďže máme vyhrievaný umelý trávnik. Plocha je na tréning pripravená veľmi dobre,“ popísal hlavný tréner. Na margo prípadných posíl dodal: „Zatiaľ sme sa o tom konkrétne nebavili. Uvidíme podľa toho, kto by opustil káder.“

Do Dubaja sa tešia

Žilinskej kabíne sa nevyhli ani zdravotné problémy. Jaroslav Kentoš prezradil, že Jaroslav Mihalík je chorý, Lukášovi Jánošíkovi sa počas zimnej pauzy pripomenul operovaný meniskus a Michal Škvarka bude istý čas mimo kvôli problému s kolenom, ktorý si privodil pri behu.

Posledný menovaný však napriek tomu prišiel na úvodný zraz dobre naladený: „Už sme boli doma dosť dlho. Teším sa na chalanov a najmä na trénovanie. Plochu máme upravenú, ale ja napríklad, veľmi rád trénujem, keď je navôkol sneh. Takže mi to vyhovuje. Je dobrá atmosféra, keď nebol sneh cez sviatky, je aspoň teraz.“

Kapitán ale zároveň priznal, že sa teší už aj na zahraničnú časť prípravy: „Každý si myslí, vau, idú do Dubaja, ale my tam nejdeme oddychovať. Práve naopak. Čakajú nás tam veľmi dobré podmienky a súperi. Mne osobne sa tam minulý rok z pohľadu tréningových podmienok páčilo a myslím, že aj tento rok nám to prinesie veľmi veľa.“

