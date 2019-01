Najväčším majetkom Slovákov je ich bývanie

Zamýšľali ste sa niekedy, prečo si ľudia dávajú poistiť dom alebo byt? Aké dôvody ich k tomu viedli? Dotlačil ich k tomu niekto a je to vôbec rozumné? Oplatí sa to vôbec?

7. jan 2019 o 16:00

Pavol Hreus - samostatný konzultant spoločnosti SOPHISTIC Pro finance, a. s.

Práve na tieto otázky sa vám pokúsim zodpovedať najlepšie ako viem. Tak sa pripravte, jazda začína.

Možno ste to zažili na vlastnej koži, možno to poznáte z rozprávania od známych. Vytopení susedia, „pripálené“ kura v kuchyni až tak, že ste museli vybieliť, alebo prípad, keď pár dní výdatne pršalo a vy ste museli odčerpávať vodu z pivnice. Alebo Vás navštívil dlhoprstý a odniesol si vaše nové vybavenie, či zafúkal vetrík a okrem prádla ste u susedou zberali aj strechu. Škodu vie narobiť napríklad aj vaše neposedné dieťa a rozbiť výklad v múzeu...

Myslím, že podobných prípadov by sme našli mnoho. No ani v jednom by sme neskákali od radosti dva metre do luftu. Ja by som sa teda určite neradoval. Hnevalo by ma, z čoho tú škodu zaplatím. Výplata v čudu a navyše manželka chce nové topánky. Hotová pohroma.

Čo by ste povedali na to, keby ste mali priateľa, ktorý vždy stojí pri vás nech sa deje čokoľvek? Ktorý by veľkoryso pribehol a celú škodu zaplatil za vás. To by bolo fajn? Mne by sa to náramne páčilo.

Mám pre vás úžasnú správu. Taký priateľ existuje. Fakt! Keď sa niečo stane na vašej novej chalúpke alebo na vašom útulnom jednoizbovom bytíku, vždy je tu pre vás, aby vám pomohol.

Tým priateľom je poistenie

Viem. Pre niekoho sprosté slovo, niečo ako nadávka. Ale skúste mu dať šancu. Každý si zaslúžime aspoň jednu šancu. Verím, že to bude začiatok úžasného priateľstva.

Pýtate sa prečo? Kto vám za približne stovku na rok ochráni váš majetok? Majetok, na ktorý ste celý život pracovali a pracujete. V dobrom i v zlom. Keď zostanete aj s manželkou a deťmi na ulici. Kto vám pomôže, keď sa na vás „akože kamaráti“ vykašlú? Vtedy je dobré mať pri sebe niekoho silného. Niekoho, pre koho je vyriešenie vašej situácie maličkosť.

Už keď sa rozhodnete pre takého partnera, je dôležité správne nastavenie celého poistenia. Často sa totiž stretávam s názorom: Mám poistku na dom, som poistený! Dajte mi pokoj! Realita? Veľký poschodový dom v hodnote 200 000€, s dvoma balkónmi, kopou izieb, priestrannou pivnicou, bazénom na dvore a poslušným psom poistený na 50 000€. Predstavte si to zdesenie v očiach človeka, keď mu oznámim, koľko mu zaplatí poisťovňa za totálne vyhorený dom.

Pýtate sa koľko? To vám poviem presne. Len 12 500€! Prečo? Lebo mal štvornásobne podpoistený dom, to znamená, že poisťovňa mu môže vyplatiť len štvrtinu z toho za čo platil. To už nie je sranda, čo?

Vlastné bývanie je takmer to najcennejšie, čo máme. Poisťovne ponúkajú na prvý pohľad najširšie krytie, ktoré obsahuje také pikošky, ako výbuch sopky, zemetrasenie, či pád lietadla. Viem, môže sa to javiť ako zbytočné. Ale zároveň tam máme veci, ako povodeň, požiar, krádež či prepätie. Čo už sú nezanedbateľné riziká, ktoré sa nám môžu reálne stať.

Snaha tak ušetriť 15 alebo 20 eur ročne nestojí za to riziko. Však poznáme zákon schválnosti :) Škoda nám vznikne presne na tom, čo nemáme poistené.

