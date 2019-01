Novoročné číslo týždenníka MY Žilinské noviny prináša

Nové vydanie nájdete v predaji už v pondelok ráno.

6. jan 2019 o 22:35 Dominika Mariňáková

Prehupli sme sa do nového kalendárneho roku a s prvým januárovým pondelkom prichádza aj úvodné číslo týždenníka MY Žilinské noviny v roku 2019. Začíname zostra, s pádnymi aj vábnymi témami, takže neváhajte a vyberte sa do stánkov, vybraných predajní potravín či k nám do redakcie po najnovšie vydanie! V predaji už od pondelkového rána.

Téma z titulky: Tibor bez domova zahynul v plameňoch. Ako prežijú zimu v Žiline stovky ďalších ľudí bez domova?

Tibor bez domova zahynul v plameňoch. Ako prežijú zimu v Žiline stovky ďalších ľudí bez domova? Slavomíra Žideka tesne pred Vianocami prekvapil na ceste pod Kľakom medveď. Ako je možné, že chlpáč napriek zimnému obdobiu nespí?

Kritická situácia s parkovaním na sídlisku Solinky sa môže ešte zhoršiť. Bude sa za parkovanie na Platanovej platiť?

Bernolačka 2.0: Chystajú sa na ďalšiu zastávku. Pozitívne ohlasy na úpravu verejného priestoru naštartovali skupinu študentov k ďalšiemu projektu so streetartom

Sneženie minulý týždeň spôsobilo kalamitu aj radosť lyžiarom a deťom

Bývalý predseda predstavenstva Letiskovej spoločnosti Žilina Ján Stehlík: Prevzatiu letiska musí predchádzať odborná diskusia

Pátrali sme po najstarších obciach v regióne. Viete, kedy sa objavili prvé písomné zmienky o Žiline, Varíne, Tepličke nad Váhom, Čičmanoch, Bytči či o Hlbokom a aké príbehy tieto obce ukrývajú?

Prehľad najdôležitejších a najzaujímavejších správ roku 2018, ktoré hýbali naším regiónom

MY štartujeme nový seriál. Priblížime vám v ňom osudy dedín, ktoré v 20. storočí z rôznych dôvodov zanikli. Zaniknuté však nemusí znamenať zabudnuté

Basketbalisti prekvapujú, ale držia sa pri zemi. Tréner Ivan Kurilla a manažér Ondrej Šoška prezradili ciele i najbližšie plány

Tradícia žilinskej atletiky môže pokračovať vďaka deťom. Atletická akadémia chce svojou prácou nadviazať na odkaz silných mien

Piaty ročník turnaja Gusto Cup privítal rekordný počet družstiev

Nechýba kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom.