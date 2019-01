Vlci začali rok prehrou v Banskej Bystrici

Majster rozhodol o svojom víťazstve v druhej tretine.

4. jan 2019 o 20:51 TASR, Tomáš Hládek

HC Banská Bystrica - MsHK Žilina 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Góly: 8. Selleck (Asselin, Higgs), 31. Asselin (Faille, Southorn), 32. Higgs (Bartánus, Mihálik), 38. Sloboda (Selleck, Koper), 54. Asselin (Selleck, Faille) - 17. Hvila (Kučný), 34. Ru. Huna (Jenčík, Hvila), 57. Jenčík (Ru. Huna, Kučný). Rozhodovali Jonák, Müllner - Gegáň, Synek, vylúčení: 4:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2719 divákov.

B. BYSTRICA: Williams - Marshall, Southorn, Sloboda, Mihálik, Kubka, Ďatelinka, Biro - Asselin, Faille, Selleck - Koper, Higgs, Bartánus - Gabor, Češík, Kabáč - Török, Sojka, Lunter.

ŽILINA: Mikoláš - Turian, Kučný, M. Hudec, Piegl, Bagin, Dubeň, Matejka, Medrej - Ru. Huna, Jenčík, Hvila - Balej, Surovka, Hrazdíra - Barta, Podešva, Beránek - Milý, Rehák D., Síkela

Domácim s viacerými absenciami v zostave dlho trvalo, kým prelomili húževnatosť hostí. Po dvoch tretinách vyhrávali o dva góly, no mohli oveľa viac, pretože šancí mali neúrekom. Skóre otvoril v ôsmej minúte pri prečíslení Selleck. V 17. minúte však doplatili domáci na vylúčenia a Hvila nekompromisne pri presilovke piatich na troch vyrovnal.

V druhej tretine sa obraz hry nezmenil, domáci mali neustále hernú prevahu a z nej vyťažili tri góly. Postupne sa presadili v 31. minúte Asselin opäť v prečíslení, o minútu neskôr tečom v ťažkej pozícii už na ľade ležiaci Higgs a v 38. minúte v presilovke Sloboda strelou od

modrej. Ak by v 34. minúte Rudolf Huna strelou pod žŕdku neznížil, už by sa asi tretia tretina len dohrávala. Dvojgólový rozdiel však vnášal do hry ešte dosť napätia a otázne bolo, aký vývin zápas naberie.

Z tretej tretiny ukrojila hneď v úvode veľká šanca Rudolfa Hunu. Od 46. minúty premárnili hostia ďalšiu vhodnú príležitosť na zdramatizovanie priebehu počas presilovky. V 49. minúte Southorn zakončil nahrávku od Failleho len strelou do bočnej siete. To však už asi nikto vzhľadom na vedenie Bystrice nepochyboval, že tri body zostanú jasnému favoritovi spod Urpína, najmä keď v 54. minúte po prečíslení prikrášlil víťazstvo Asselin. Hostia sa ešte pripomenuli po úniku a góle Jenčíka v 57. minúte a prehru stihli ešte prijateľne zjemniť.

Dan Ceman (tréner B. Bystrica): "Začali sme veľmi dobre, sústredene, tak, ako sme chceli hrať. Druhá tretina bola z našej strany najlepšia, tlačili sme sa do útočného pásma, dlho v ňom aj hrali. Dostali sme sa do vedenia, no dosť sme riskovali a v defenzíve nám vznikali diery. Tohto sa musíme vyvarovať, inak sme radi z víťazstva, tri body zostali doma."

Stanislav Škorvánek (tréner Žilina): "Bol to pre nás ťažký zápas na horúcej pôde v Banskej Bystrici, ktorá neustále ukazuje kvalitný ofenzívny hokej. To sa aj potvrdilo, dostávali sme sa pod tlak súpera a mali problémy v obrannom pásme. Na druhej strane sme si vypracovali aj šance, gólmi sme sa dostávali do zápasu, ale oslabeniami sme prepadali do čoraz väčšieho tlaku. Nevedeli sme na útočnú silu súpera dostatočne reagovať. Kvalita súpera bola enormná a my sa musíme poučiť z chýb, pôsobenie v súťaži postaviť na tom, čo sa nám podarilo i nevydarilo. Nič iné nám nezostáva."

Karol Sloboda (strelec jedného gólu B. Bystrice): "Nepovedal by som, že to bolo povinné víťazstvo, máme však tri body, aj veľa šancí sme mali. Nejaké chyby sme urobili, aj nás za to potrestali. Nikto nie je v súťaži ľahký súper, no kvalita sa ukázala na našej strane. Ja som dostal pri góle prihrávku na modrú, potiahol som si to na stred, videl som, že brankárovi zakrýva výhľad náš hráč, čiže je to aj jeho zásluha."

Lukáš Hvila (autor jedného gólu Žiliny): "Začali sme vcelku dobre, aj keď rozdiel bol jasný. Bojovali sme, snažili sme sa a náš brankár vychytal veľa šancí. My sme z minima vyťažili maximum, ale bolo vidieť, že to nestačí. Ja toto prostredie poznám, možno preto sa mi celkom darilo."