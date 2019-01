Program divadla v novom roku otvoria jazzovým koncertom

Program na január je naozaj bohatý.

3. jan 2019 o 11:06 Alexandra Janigová

ŽILINA. V roku 2020 oslávime 100. výročie vzniku profesionálneho divadla na Slovensku. Pri tejto príležitosti vám Mestské divadlo Žilina už v tomto roku predstaví to najlepšie, čo súčasná slovenská divadelná scéna ponúka v rámci celoročného Festivalu slovenského profesionálneho divadla.

"Program divadla v novom roku otvoríme Trojkráľovým jazzovým koncertom Funny Fellows 6. januára o 18. hodine Hudobno-humorné soirée, v ktorom si zostava Funny Fellows spolu s Ankou Šiškovou, Csongorom Kassaiom a Janikou Kolářovou pre Mestské divadlo Žilina pripravila špeciálny program, ktorý bude prehliadkou najlepších a najúspešnejších hudobných gagov, skečov a virtuóznej hry na originálnych dobových hudobných nástrojoch," povedala Jana Hubočanová z Mestkého divadla Žilina.

15. januára bude v žilinskom divadle hosťovať Nové divadlo Nitra s drámou Anna Franková. Svetoznámy príbeh o dospievaní a holokauste. Anna Franková si svoj denník začala písať v trinástich rokoch a písala ho celé dva roky, ktoré strávila v úkryte spolu s ďalšími siedmimi spolubývajúcimi. Denník Anny Frankovej veľmi presne a jednoducho odhaľuje pocity, strasti, slasti i bolesti dospievania a bez pátosu vykresľuje tragédiu vojny, tragédiu človeka zbaveného primárnej dôstojnosti a človeka v úplnej spoločenskej izolácii.

"22. januára sa opäť môžete tešiť na talkshow VITAJTE DOMA S. Tentokrát privíta moderátorka Soňa Műllerová v kresle pre hostí vynikajúceho herca, zabávača Olda Hlaváčka pri príležitosti jeho 85.narodenín. Prvé skúsenosti zbieral na doskách Ľudovej scény mesta Žiliny. Úžasné divadlo. Činohra, orchester, balet, speváci... a všetko ochotníci Napísal celý rad rozhlasových a televíznych programov a aj si v nich zahral. Ako hudobný hosť príde Jaro Gažo predstaviteľ žilinského Jánošíka v spevohre Maľované na skle a spevák skupiny Arzén," doplnila.

Milosrdná lož a nemilosrdná pravda. Dva mantinely, medzi ktorými sa odohráva divadelná komédia KLAMSTVO, v ktorej si môžete prísť vychutnať skvelé herecké výkony Emílie Vašáryovej, Milana Kňažka, Gabriely Škrabákovej a Petra Šimuna 27. januára o 19. hodine. Manželia Alice a Paul čakajú na večeru svojich dlhoročných známych, manželov Laurence a Michel. Alica je však nesvoja, pretože krátko pred tým zazrela v meste Michela, ako sa bozkával s cudzou ženou, čo ju stavia do morálnej dilemy: urobí svojej priateľke väčšiu službu ak jej to povie, alebo práve naopak, ak jej to zamlčí? Paul sa snaží zľahčiť jej dilemu, pritom sa stavia na stranu nevinného klamstva. Laurence a Michel po večeri odchádzajú, dilema však ostáva a Alica jej má plnú hlavu. Dotlačí Paula k priznaniu ohľadom ich vlastného vzťahu. Podarí sa im nakoniec ohraničiť kde začína lož a kde končí pravda?