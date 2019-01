Róbert Rožánek: Pred žilinskými divákmi cítim zodpovednosť

Mladý basketbalista prezradil, že počas domácich zápasov býva nervóznejší.

2. jan 2019 o 10:03 Dominika Mariňáková

Robo & Robo. Dvaja mladí športovci, ktorí v žilinských dresoch nielenže obhajujú česť mesta na slovenskej športovej mape, ale i úspešne konkurujú zahraničným hráčom v najvyššej futbalovej a basketbalovej súťaži.

Pred Vianocami sme na jedinečný dvojrozhovor oslovili basketbalistu PP & TV Raj Žilina Róberta Rožánka a futbalistu MŠK Žilina Róberta Boženíka. (Rozhovor s Róbertom Boženíkom nájdete TU).

Ako si spomínate na svoj prvý zápas za žilinské áčko?

– Hrali sme vtedy s Karlovkou. Bol to celkom dobrý zápas, aj keď zo začiatku trošku nervózny. Vyhrávali sme o dva body, ale v poslednej sekunde sme dostali kôš od polovice. Takže po tejto stránke by som naň radšej zabudol (úsmev).

Po 15 zápasoch máte na svojom konte 242 bodov, ste najproduktívnejším Slovákom v súťaži. Napadlo vám pred sezónou, že sa vám bude takto dariť?

– Takéto individuálne ciele som si nedával. Aj minulú sezónu som však bol v štatistikách vysoko, chcel som to teda minimálne udržať. Momentálne síce tie čísla nie sú také vysoké ako minulý rok, ale závisí to aj od toho, že sa viac kladie do popredia tím. Aj vďaka tomu sa pohybujeme okolo tretej – štvrtej priečky.

Ako vnímate fakt, že v lige hrajú prím zahraniční hráči?

– Podľa mňa to zvyšuje kvalitu ligy. My Slováci by sme sa od nich mohli niečomu priučiť, na druhej strane, možno aj oni od nás. Má to však aj svoju tienistú stránku. Možno by ich mohlo byť o trošku menej a viac by mohli byť presadzovaní slovenskí hráči. Ale to záleží aj od ich kvality.

Žilina je príkladom, že to ide aj bez veľkého počtu zahraničných hráčov. Máte v mužstve štyroch, zvyšok sú Slováci. Napriek tomu sa pohybujete na vrchných priečkach...

– Máme to dobre poskladané, na každej pozícii máme dobrých hráčov. Zatiaľ nám to vychádza. Aj keď, v niektorých zápasoch sme mali šťastie, v iných zase smolu. V prvom rade si však myslím, že sme dobre pripravení a verím, že to takto bude klapať aj ďalej. No nie je vylúčené, že by sem prišiel aj ďalší zahraničný hráč, ak by sme museli reagovať na konanie ostatných klubov.