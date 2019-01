Fiabáne: Zásadné zmeny vo fungovaní mesta Žilina chceme urobiť do pol roka

Primátor Žiliny Peter Fiabáne chce počas prvých šiestich mesiacov roku 2019 zásadne zmeniť fungovanie mestského úradu.

1. jan 2019 o 14:52 TASR

ŽILINA. Primátor Žiliny Peter Fiabáne (nezávislý) chce počas prvých šiestich mesiacov roku 2019 zásadne zmeniť fungovanie mestského úradu, komunikáciu s občanmi a imidž mesta. Zároveň chce vrátiť na dôstojnú úroveň útvar hlavného architekta a pripraviť dlhodobý plán rozvoja mesta.

Vo štvrtok tretieho januára uplynie presne mesiac od okamihu, keď ste sa ujali funkcie primátora. Zmenili sa počas prvého mesiaca vaše zámery na najbližšie obdobie?

- Deje sa to, čo som si predsavzal. V období do vianočných sviatkov som absolvoval množstvo stretnutí s celým manažmentom mestského úradu. Začal som sa osobne postupne zoznamovať s prácou jednotlivých oddelení mestského úradu a informoval som ich o svojej predstave, ako by naša spolupráca mala vyzerať. Zaujíma ma, akí ľudia sú tam, ako pracujú. Či ich je dosť, alebo málo, či je z hľadiska rozpočtu ich činnosť nastavená dobre, aké majú problémy, čo by radi zmenili, prípadne odporučili, akým smerom sa uberať.

Riešime otázky spojené s hokejom, keďže som ho nenašiel v úplne ideálnom stave, napriek tvrdeniu predchádzajúceho vedenia. Na účte je minimum peňazí, nedôvera sponzorov a partnerov voči hokeju je vysoká. Na hokej chodí 100 ľudí, návštevnosť je minimálna a v rozpočte ani euro. Je to však mestský hokejový klub, máme voči nemu svoje záväzky. Potrebujeme preto stabilizovať vzťahy medzi Žilbytom, ktorý je správcom zimného štadióna, a mestským hokejovým klubom, ktorý má už nové vedenie, a ideme do ďalšej práce. Cieľom je dať hokeju hlavne dôveru, ktorá mu chýba. Rozhodne už nemôže čakať takú finančnú podporu zo strany mesta ako v minulosti.

Za problematické ste po nástupe do funkcie označili viaceré oblasti. V ktorých z nich sa chystáte urobiť prvé konkrétne kroky už na začiatku roku 2019?

- Vnímam potrebu zmeny komunikácie s občanmi. Narážam na to dennodenne. Na jednej strane som milo prekvapený profesionálnym prístupom väčšiny pracovníkov mestského úradu a zvládnutými vecami. Na druhej strane, nie sú naučení komunikovať s obyvateľmi v určitých fázach, keď sa niečo chystá. To je vec, ktorú chcem určite zmeniť.

V najbližšom období je zároveň kľúčové nastaviť služby tak, aby fungovali pre ľudí stopercentne. To znamená služby mestského úradu, stavebného úradu voči klientom, dodržiavanie lehôt, ústretovosť, proaktívny klientsky prístup. To musí byť v genetickej výbave zamestnancov. V roku 2019 by sme mali do pol roka realizovať zásadné zmeny z hľadiska fungovania úradu, komunikácie s občanmi a celkovo imidžu mesta.

Po dôkladnom zoznámení sa s fungovaním mestského úradu chcete pripraviť pre poslancov mestského zastupiteľstva predstavu rozvoja mesta na najbližšie štyri roky. Čo považujete v tomto období za najdôležitejšie pre rozvoj Žiliny?

- Okrem zlepšenia služieb mestského úradu za prioritu v roku 2019 považujem zásadne zlepšiť starostlivosť o čistotu, poriadok a celkový stav verejných priestorov v našom meste. Za veľmi dôležitú považujem aj prípravu, tvorbu a vznik nového strategického útvaru, ktorý by začal riešiť budúcnosť mesta v koncepčnej rovine. Je to spojené s problematikou parkovania, dopravy a aj s vrátením útvaru hlavného architekta na dôstojnú úroveň, úroveň hodnú krajského mesta. Našou ambíciou je pripraviť dlhodobý plán rozvoja mesta a pristúpiť k príprave nového územného plánu. To sú strategické veci, ktoré ľudia okamžite v bežnom živote mesta nepocítia, ale pre budúcnosť mesta sú mimoriadne dôležité.

Dôležitá je pre mňa aj spolupráca s poslancami mestského zastupiteľstva, ktorá má šancu na úspech. Ale musíme to zvládnuť všetci. Pripravíme štvorročný plán pre rozvoj mesta. Okrem mojej predstavy a vecí zahrnutých v Pláne ZA, bude určite obsahovať aj návrhy, plány a predstavy súčasných poslancov. Ale aj tých, ktorí neuspeli a mali v predvolebnej kampani dobré nápady. Aby sme naozaj pripravili dobrý plán, ktorý mesto niekam posunie. Nebude to jednoduché, lebo predstáv a požiadaviek je veľa. Budeme musieť vybrať to, čo je reálne, čo vieme pripraviť a čo rozpočet mesta zvládne. Rozpočet na rok 2019 pripravovalo ešte bývalé vedenie. Má nejaké priority a filozofiu. Náš pohľad je trošku iný a potrebujeme ho tam premietnuť.