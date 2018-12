Jazda na zadnom kolese či podpis na dekolt. Sagan stále baví svet

Rodák zo Žiliny je obľúbeným nielen pre výkony na bicykli, ale aj pre šou, ktorú dokáže urobiť.

31. dec 2018 o 12:59 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Why so serious? Prečo tak vážne? - pýta sa Peter Sagan nielen prostredníctvom svojho tetovania, ale rok čo rok aj na bicykli, na tratiach spolu s najlepšími pretekármi planéty.

Svetová cyklistika v jeho osobe dostala impulz, vďaka ktorému tento šport získal o čosi viac mediálnej pozornosti. Peter Sagan je jednoducho fenomén. Prinášame vám videá, v ktorých vám Tourminator svojimi činmi spríjemní koniec roku.

