Pozor na silvestrovské oslavy, upozorňujú záchranári

Oslavy si každoročne vyžiadajú zvýšený počet zásahov zdravotníckych záchranárov.

31. dec 2018 o 8:21 Alexandra Janigová

ŽILINA. K blížiacemu sa koncu roka neodmysliteľne patria aj oslavy spojené s alkoholom či zábavnou pyrotechnikou. Tie si každoročne vyžiadajú zvýšený počet zásahov zdravotníckych záchranárov, pričom medzi najčastejšie problémy patria rôzne úrazy – najmä hlavy, žalúdočné problémy, ale aj popáleniny súvisiace s používaním zábavnej pyrotechniky.

Popáleniny a prvá pomoc

V prípade, že dôjde k vzniku požiaru, je dôležité dostať zraneného do bezpečia. „Ak horia šaty postihnutého, uložte ho na zem a oheň uhaste nehorľavým materiálom.

Pozor, odev, ktorý je prilepený na pokožke nikdy neodstraňujte. Popálené miesto podržte pod tečúcou studenou vodou aspoň 10 až 20 minút. Priložte sterilný obväz a prikryte čistou tkaninou. Na popáleniny nedávajte žiadne krémy, maslo, vajíčka ani horčicu,“ dodáva Miroslav Nagy, hlavný inštruktor Falck Academy. V prípade, ak si to zdravotný stav osoby vyžaduje, privoláme pomoc alebo zabezpečíme transport do nemocnice.

„Zábavná“ pyrotechnika

Pri používaní pyrotechniky by malo ísť prioritne o zábavu – čo vyplýva aj z jej názvu, stále však ide o vybuchujúce predmety, s ktorými je potrebné manipulovať rozvážne. Na každej pyrotechnike by mala byť uvedená informácia, o aký druh pyrotechniky sa jedná a aká je jej bezpečnostná zóna, teda vzdialenosť medzi odpaliskom a divákmi. Zábavná pyrotechnika sa delí do štyroch základných kategórií podľa stupňa nebezpečenstva a podľa vekového obmedzenia.

Na čo myslieť pri manipulácii s pyrotechnikou?

Vo všeobecnosti platí, že zábavná pyrotechnika, by sa mala používať vždy podľa návodu na používanie, ktorý je uvedený na jej obale. Dôležité je dodržiavanie odstupových vzdialeností, používanie v exteriéri či vekové ohraničenie používania pyrotechniky. Netreba však zabúdať ani na dohorené zbytky pyrotechniky, ktoré je potrebné vždy bezpečne odpratať, aby nehrozilo nebezpečenstvo vzniku požiaru. „V žiadnom prípade sa neodporúča používať zábavnú pyrotechniku na balkónoch a v obmedzených priestoroch, z ktorých nie je možné sa bezpečne vzdialiť. Pri používaní pyrotechniky z balkóna, najmä na sídliskách, hrozí nebezpečenstvo odstrelu horiacich častí na susedný balkón a vznik požiaru,“ varuje operačno – technický riaditeľ Falck Fire Services Milan Ivanič.

Nemala by sa používať ani doma vyrobená pyrotechnika, pri ktorej používaní obzvlášť hrozí riziko vzniku požiarov a chemických reakcií. Najčastejšími úrazmi pri používaní zábavnej pyrotechniky sú úrazy horných a dolných končatín a úrazy tváre, ktoré vznikajú najmä pri neodbornej manipulácií a pri nedodržaní dostatočných odstupových vzdialeností.